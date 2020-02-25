В Кропивницком горсовете создадут новое управление
В городском совете Кропивницкого планируют создать управление информационных технологий - исполнительный орган без статуса юридического лица
В городском совете Кропивницкого планируют создать управление информационных технологий - исполнительный орган без статуса юридического лица
Проект решения опубликовали на сайте городского совета, сообщают RegioNews.
В состав управления включать отдел информационных систем, отдел развития информационной инфраструктуры и отдел информационно-компьютерного обеспечения.
В новом управлении будет работать 10 специалистов. Они будут заниматься обеспечением развития и внедрением современных информационных технологий и систем технической защиты информации.
Как мы сообщали ранее, депутаты Ровенского областного совета заявили об объединении и дальнейшей координации усилий, для защиты интересов жителей края. Это произошло 25 февраля во время совместного брифинга фракции "Европейская Солидарность", ВО "Батькивщина", ВО "Свобода", "Конкретных дел", "УКРОП".
Кропивницкий оказался в тройке городов с самой дорогой коммуналкой
25 февраля 2020, 12:03Президент Украины назначил нового главу РГА на Кировоградщине
24 февраля 2020, 13:41Бывшего заместителя председателя Кировоградского облсовета восстановят в должности
24 февраля 2020, 12:49
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
- 19:57 25 февраля Непогода бушует в Украине: сорваны крыши, разрушены мосты, есть жертвы (обновляется)
- 19:50 25 февраля Непогода в Херсоне: трое человек в больнице, одна женщина в коме
- 19:39 25 февраля В Николаеве ураган сорвал крышу с казармы, Минобороны выставляет счета
- 19:28 25 февраля Дело Саакашвили: суд отказался арестовывать генерала-сообщника
- 19:15 25 февраля Против продюсерки "1+1" возбуждено уголовное дело
- 19:13 25 февраля "Дело 26 февраля": 10 судьям из Крыма объявили подозрение
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
Все блоги »
Корпорация Зе. Коломойский укрепляется на Житомирщине
25 февраля 2020, 12:00
Аэропорт на двоих. Удастся ли Ахметову отбить концессионные посягательства Гончарука
24 февраля 2020, 10:40
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
Балонь Андрей Богданович
Председатель Кировоградской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации