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25 февраля 2020, 18:50 3

В Кропивницком горсовете создадут новое управление

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25 февраля 2020, 18:50 3
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В городском совете Кропивницкого планируют создать управление информационных технологий - исполнительный орган без статуса юридического лица
Фото: Городской совет Кропивницкого
В городском совете Кропивницкого планируют создать управление информационных технологий - исполнительный орган без статуса юридического лица
Проект решения опубликовали на сайте городского совета, сообщают RegioNews.
В состав управления включать отдел информационных систем, отдел развития информационной инфраструктуры и отдел информационно-компьютерного обеспечения.
В новом управлении будет работать 10 специалистов. Они будут заниматься обеспечением развития и внедрением современных информационных технологий и систем технической защиты информации.
Как мы сообщали ранее, депутаты Ровенского областного совета заявили об объединении и дальнейшей координации усилий, для защиты интересов жителей края. Это произошло 25 февраля во время совместного брифинга фракции "Европейская Солидарность", ВО "Батькивщина", ВО "Свобода", "Конкретных дел", "УКРОП".

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