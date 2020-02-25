В Кропивницком горсовете создадут новое управление

В городском совете Кропивницкого планируют создать управление информационных технологий - исполнительный орган без статуса юридического лица

Фото: Городской совет Кропивницкого

В городском совете Кропивницкого планируют создать управление информационных технологий - исполнительный орган без статуса юридического лица

RegioNews Проект решения опубликовали на сайте городского совета, сообщают

В состав управления включать отдел информационных систем, отдел развития информационной инфраструктуры и отдел информационно-компьютерного обеспечения.

В новом управлении будет работать 10 специалистов. Они будут заниматься обеспечением развития и внедрением современных информационных технологий и систем технической защиты информации.