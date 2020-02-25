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25 февраля 2020, 18:42 8

Минздрав рассказал, как защититься от коронавируса

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25 февраля 2020, 18:42 8
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Министерство охраны здоровья Украины опубликовало видео, в котором детально рассказывается о том, как снизить риск инфецирования новым типом коронавируса
Министерство охраны здоровья Украины опубликовало видео, в котором детально рассказывается о том, как снизить риск инфецирования новым типом коронавируса

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

В частности, украинцам советуют, прежде всего, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки температуры и кашель.

Также Минздрав рекомендует правильно использовать медицинские маски и средства индивидуальной защиты, особенно в медицинских учреждениях, мыть руки с водой и мылом или дезинфицировать средством на основе спирта.

Кроме того, украинцам советуют избегать контакта с продуктами животноводства, домашними или дикими животными, чтобы предотвратить передачу вируса от них. После контакта тщательно мыть руки, а во время приготовления пищи тщательно обрабатывать мясные продукты.

Напомним, на Закарпатье госпитализировали больного, который имел контакт с китайцем. Позже подтвердили, что в госпитализированного жителя Закарпатье коронавирус не нашли. В то же время в ОГА сообщили, что в Закарпатской области нет тестов для проверки на коронавирус.


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