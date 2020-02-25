Под Киевом на ходу загорелся автобус с пассажирами

Жертв и пострадавших нет, огонь потушили

Жертв и пострадавших нет, огонь потушили

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт патрульной полиции Украины.

Пламя и облако дыма в задней части автобуса инспекторы заметили у стационарного поста, на автодороге Киев - Чоп, около 16 часов дня.

Патрульные Александр Пашко и Александр Мазур сразу бросились на помощь.

Пассажиров эвакуировали из салона автобуса.

Пламя локализовали с помощью огнетушителей. По словам водителя, причиной возгорания стала электропроводка.

К счастью, медицинская помощь скорой ни пассажирам, ни водителю не понадобилась.

На место происшествия вызвали спасателей. Инспекторы осуществляли организацию безопасного движения для всех участников уличного движения.