Глава Николаевской ОГА Стадник "тайно" назначил первого заместителя

Глава Николаевской ОГА Александр Стадник назначил нового первого заместителя, но решил официально об этом не сообщать

Фото: пресс-служба ОГА

Глава Николаевской ОГА Александр Стадник назначил нового первого заместителя, но решил официально об этом не сообщать

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Преступности.НЕТ.

Так, на должность первого заместителя главы Николаевской облгосадминистрации назначили Сергея Бычкова.

Его фамилия появилась в перечне заместителей Стадника на сайте облгосадминистрации, но в самой ОГА официально об этом не сообщили. Во вторник, 25 февраля, Сергей Бычков уже в качестве первого вице-губернатора, появился на совещании в ГСЧС.

Сергей Бычков стал одним из первых возможных членов команды Александра Стадника, чью фамилию раскрыли. Изначально глава ОГА говорил о том, что хочет назначить Бычкова своим первым заместителем. Он и еще один кандидат на должность вице-губернатора Андрей Мартынюк должны были делить между собой обязанности экс-заместителя Валентина Гайдаржи, который курировал сферы инфраструктуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Какие обязанности входят в сферу деятельности Сергея Бычкова на сегодняшний день, неизвестно.

До назначения Бычков занимал должность директора коммунального предприятия "Коммунальник" в Бобринецком районе Кировоградской области.

Также стоит отметить, что Бычков подал сразу несколько деклараций. Такая коллизия возникла из-за того, что в своей декларации от 27 декабря 2019 года как кандидата на должность он указал неполную информацию. Вторую декларацию он подал 13 января 2020 года.

Еще две декларации – ежегодная и перед увольнением были поданы в один день – 23 февраля.

В них указано, что из недвижимого имущества Бычков вместе со своей семьей владеет пятью квартирами – три в Киеве, одна в Смолино (Кировоградская область), одна в Алуште (Крым), восьмью земельными участками – два в селе Гатне (Киевская область), два в Бобрице (Киевская область), два в Смолино, один в Музыковке (Херсонская область) и один в Нововознесенске (Кировоградская область). Также Бычков с родственниками задекларировал три жилых дома – два в Гатном, один в Смолино, и один гараж в Киеве.

Вместе с семьей Бычков задекларировал восемь транспортных средств – камаз, минитрактор Dongfeng DF 250, Infiniti QX-56, Toyota Avensis, Mercedes-Benz Sprinter 312D, Cherry Amulet, мотоцикл Bajaj Boxer BM 125 X и Toyota Avensis Verso.

Также вице-губернатор задекларировал две торговые марки. Кроме того, Бычков уже успел получить в облгосадминистрации зарплату, в качестве советника губернатора – 11 тысяч 140 гривен.

На счету в ПриватБанке у Бычкова лежат в общей сложности 248 тысяч гривен и 46 долларов. В других банках – 75 тысяч гривен, 5 тысяч евро и 30 тысяч долларов. Члены семьи задекларировали в общем больше нескольких миллионов гривен и валюту.

Отметим, Александр Стадник и Сергей Бычков являются земляками – они оба родились в селе Смолино Кировоградской области.