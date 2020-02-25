Глава Николаевской ОГА Стадник "тайно" назначил первого заместителя
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Преступности.НЕТ.
Так, на должность первого заместителя главы Николаевской облгосадминистрации назначили Сергея Бычкова.
Его фамилия появилась в перечне заместителей Стадника на сайте облгосадминистрации, но в самой ОГА официально об этом не сообщили. Во вторник, 25 февраля, Сергей Бычков уже в качестве первого вице-губернатора, появился на совещании в ГСЧС.
Сергей Бычков стал одним из первых возможных членов команды Александра Стадника, чью фамилию раскрыли. Изначально глава ОГА говорил о том, что хочет назначить Бычкова своим первым заместителем. Он и еще один кандидат на должность вице-губернатора Андрей Мартынюк должны были делить между собой обязанности экс-заместителя Валентина Гайдаржи, который курировал сферы инфраструктуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Какие обязанности входят в сферу деятельности Сергея Бычкова на сегодняшний день, неизвестно.
До назначения Бычков занимал должность директора коммунального предприятия "Коммунальник" в Бобринецком районе Кировоградской области.
Также стоит отметить, что Бычков подал сразу несколько деклараций. Такая коллизия возникла из-за того, что в своей декларации от 27 декабря 2019 года как кандидата на должность он указал неполную информацию. Вторую декларацию он подал 13 января 2020 года.
Еще две декларации – ежегодная и перед увольнением были поданы в один день – 23 февраля.
В них указано, что из недвижимого имущества Бычков вместе со своей семьей владеет пятью квартирами – три в Киеве, одна в Смолино (Кировоградская область), одна в Алуште (Крым), восьмью земельными участками – два в селе Гатне (Киевская область), два в Бобрице (Киевская область), два в Смолино, один в Музыковке (Херсонская область) и один в Нововознесенске (Кировоградская область). Также Бычков с родственниками задекларировал три жилых дома – два в Гатном, один в Смолино, и один гараж в Киеве.
Вместе с семьей Бычков задекларировал восемь транспортных средств – камаз, минитрактор Dongfeng DF 250, Infiniti QX-56, Toyota Avensis, Mercedes-Benz Sprinter 312D, Cherry Amulet, мотоцикл Bajaj Boxer BM 125 X и Toyota Avensis Verso.
Также вице-губернатор задекларировал две торговые марки. Кроме того, Бычков уже успел получить в облгосадминистрации зарплату, в качестве советника губернатора – 11 тысяч 140 гривен.
На счету в ПриватБанке у Бычкова лежат в общей сложности 248 тысяч гривен и 46 долларов. В других банках – 75 тысяч гривен, 5 тысяч евро и 30 тысяч долларов. Члены семьи задекларировали в общем больше нескольких миллионов гривен и валюту.
Отметим, Александр Стадник и Сергей Бычков являются земляками – они оба родились в селе Смолино Кировоградской области.
- 19:57 25 февраля Непогода бушует в Украине: сорваны крыши, разрушены мосты, есть жертвы (обновляется)
- 19:50 25 февраля Непогода в Херсоне: трое человек в больнице, одна женщина в коме
- 19:39 25 февраля В Николаеве ураган сорвал крышу с казармы, Минобороны выставляет счета
- 19:28 25 февраля Дело Саакашвили: суд отказался арестовывать генерала-сообщника
- 19:15 25 февраля Против продюсерки "1+1" возбуждено уголовное дело
- 19:13 25 февраля "Дело 26 февраля": 10 судьям из Крыма объявили подозрение
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов