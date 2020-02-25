Олимпиаду в Токио могу отменить из-за коронавируса - МОК
Как передает RegioNews, об этом The Associated Press сообщил член Международного олимпийского комитета Дик Паунд.
По его словам, чтобы определить степень угрозы распространения нового вируса в Японии, есть три месяца. В противном случае можно ожидать отмены Олимпиады.
"Это новая война, и придется с ней столкнуться. В то же время я бы сказал, что люди будут спрашивать: "Под достаточным ли контролем ситуация, чтобы мы могли быть уверены в том, что мы отправимся в Токио, или нет?", - подчеркнул Паунд.
При этом он призвал спортсменов не прекращать тренировки.
Напомним, уже в 10 странах Евросоюза проявился китайский коронавирус.
Больше всего инфицированных зафиксировано в Италии - 282 человека. Также 16 случаев произошло в Германии, 12 - во Франции, 9 - в Великобритании, по 2 - в России и Испании, и еще по 1 - в Бельгии, Финляндии и Швеции.
Напомним, по состоянию на 25 февраля из медицинских учреждений выписали более 27 тыс. человек, которые успешно вылечились от коронавируса. Умерли от осложнений, вызванных заболеванием, 2 699 человек.
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