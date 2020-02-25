В Киевской области мужчина вырастил элитной конопли на миллион

43-летний житель Обуховского района в подвале устроил теплицу, где выращивал элитные сорта конопли

43-летний житель Обуховского района в подвале устроил теплицу, где выращивал элитные сорта конопли

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Киевской области.

Фигурант дела соблюдал все правила выращивания продукта: использовал специальное освещение, вентиляцию, заботился о температурном режиме.

Полученный наркоурожай человек расфасовывал и хранил в стеклянных банках, ведрах и коробках.

Дома у злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли зеленые растения конопли, фасованное высушенное наркозелье, разнообразное оборудование и банковские карточки. В общем полицейские изъяли "товара" почти на миллион гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование, полицейские устанавливают круг других лиц, причастных к данному правонарушению.