В Киевской области мужчина вырастил элитной конопли на миллион
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Киевской области.
Фигурант дела соблюдал все правила выращивания продукта: использовал специальное освещение, вентиляцию, заботился о температурном режиме.
Полученный наркоурожай человек расфасовывал и хранил в стеклянных банках, ведрах и коробках.
Дома у злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли зеленые растения конопли, фасованное высушенное наркозелье, разнообразное оборудование и банковские карточки. В общем полицейские изъяли "товара" почти на миллион гривен.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование, полицейские устанавливают круг других лиц, причастных к данному правонарушению.
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