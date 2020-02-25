В аэропорту "Киев” не проверяют температуру прибывших из Италии пассажиров

Самолеты из Италии прибывают в аэропорт каждый день, но замеры температуры пассажиров не производится

Фото: аэропорт "Киев"

Самолеты из Италии прибывают в аэропорт каждый день, но замеры температуры пассажиров не производится

В аэропорту "Киев” (Жуляны) не проводятся мероприятия по проверке температуры пассажиров, которые прилетели из Италии. Об этом в комментарии изданию LIGA.net сообщила руководительница пресс-службы аэропорта Галина Богданенко, передает RegioNews. По ее словам, сканеры, которые обнаруживают симптомы болезни, в аэропорту отсутствуют, и никакими другими способами проверка тоже не проводится. На вопрос, были ли сегодня рейсы из Италии, Галина Богданенко отметила, что около двух часов ночи аэропорт принимал рейс из Рима, и он осуществляется ежедневно. Напомним, на Закарпатье госпитализировали больного, который имел контакт с китайцем. Позже подтвердили, что в госпитализированного жителя Закарпатье коронавирус не нашли. В то же время в ОГА сообщили, что в Закарпатской области нет тестов для проверки на коронавирус.

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