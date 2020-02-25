За неделю боевики более 20 раз не пустили ОБСЕ на оккупированный Донбасс
Об этом RegioNews сообщили в штабе операции объединенных сил.
"Почти половину всех отказов и задержек в доступе к неподконтрольным правительству Украины территориям было зафиксировано на блокпосту у населенного пункта Верхньоширокивське (быв. Октябрь) на юге Донецкой области", - говорится в сообщении.
В ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 24 февраля 2020 года говорится об очередных двух случаях отказа патрулю Миссии в проезде на неподконтрольные правительству Украины территории через блокпост возле н.п. Верхньоширокивське.
Кроме того, боевики отказали патрулю Миссии в проезде и через блокпост возле населенного пункта Староласпа.
При этом отмечается, что по наблюдениям представителей СММ, другие гражданские транспортные средства свободно проезжали через блокпосты в обоих направлениях.
Напомним, 23 февраля наблюдатели ОБСЕ слышали примерно 360 взрывов возле участка разведения в Золотом Луганской области.
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