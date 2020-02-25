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25 февраля 2020, 18:07 5

За неделю боевики более 20 раз не пустили ОБСЕ на оккупированный Донбасс

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25 февраля 2020, 18:07 5
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За прошедшую неделю вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза ограничили свободу передвижения патрулей СММ ОБСЕ по оккупированным территориям Донбасса
Фото: ua.usembassy.gov
За прошедшую неделю вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза ограничили свободу передвижения патрулей СММ ОБСЕ по оккупированным территориям Донбасса

Об этом RegioNews сообщили в штабе операции объединенных сил.

"Почти половину всех отказов и задержек в доступе к неподконтрольным правительству Украины территориям было зафиксировано на блокпосту у населенного пункта Верхньоширокивське (быв. Октябрь) на юге Донецкой области", - говорится в сообщении.

В ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 24 февраля 2020 года говорится об очередных двух случаях отказа патрулю Миссии в проезде на неподконтрольные правительству Украины территории через блокпост возле н.п. Верхньоширокивське.

Кроме того, боевики отказали патрулю Миссии в проезде и через блокпост возле населенного пункта Староласпа.

При этом отмечается, что по наблюдениям представителей СММ, другие гражданские транспортные средства свободно проезжали через блокпосты в обоих направлениях.

Напомним, 23 февраля наблюдатели ОБСЕ слышали примерно 360 взрывов возле участка разведения в Золотом Луганской области.


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