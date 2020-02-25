За неделю боевики более 20 раз не пустили ОБСЕ на оккупированный Донбасс

За прошедшую неделю вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза ограничили свободу передвижения патрулей СММ ОБСЕ по оккупированным территориям Донбасса

Фото: ua.usembassy.gov

За прошедшую неделю вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза ограничили свободу передвижения патрулей СММ ОБСЕ по оккупированным территориям Донбасса

Об этом RegioNews сообщили в штабе операции объединенных сил.

"Почти половину всех отказов и задержек в доступе к неподконтрольным правительству Украины территориям было зафиксировано на блокпосту у населенного пункта Верхньоширокивське (быв. Октябрь) на юге Донецкой области", - говорится в сообщении.

В ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 24 февраля 2020 года говорится об очередных двух случаях отказа патрулю Миссии в проезде на неподконтрольные правительству Украины территории через блокпост возле н.п. Верхньоширокивське.

Кроме того, боевики отказали патрулю Миссии в проезде и через блокпост возле населенного пункта Староласпа.

При этом отмечается, что по наблюдениям представителей СММ, другие гражданские транспортные средства свободно проезжали через блокпосты в обоих направлениях.

Напомним, 23 февраля наблюдатели ОБСЕ слышали примерно 360 взрывов возле участка разведения в Золотом Луганской области.