В Запорожской области задержали полицейских, требовавших у мошенников взятку в 5 тысяч долларов
Следователи Государственного бюро расследований задержали советника начальника управления полиции Днепра и руководителя одного из секторов управления полиции из Запорожья
Следователи Государственного бюро расследований задержали советника начальника управления полиции Днепра и руководителя одного из секторов управления полиции из Запорожья
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Так, по информации источника, правоохранители требовали от жительницы Мелитополя 5 тысяч долларов за непривлечение к ответственности за мошенническое завладение домом на берегу Азовского моря.
24 февраля правоохранителей задержали во время получения части взятки. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении, избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей. Делом занимаются прокуратура Запорожской области и СБУ.
Если вина будет доказана, задержанным грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
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