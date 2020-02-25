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25 февраля 2020, 17:52 6

В Запорожской области задержали полицейских, требовавших у мошенников взятку в 5 тысяч долларов

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25 февраля 2020, 17:52 6
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Следователи Государственного бюро расследований задержали советника начальника управления полиции Днепра и руководителя одного из секторов управления полиции из Запорожья
Фото: Государственное бюро расследований
Следователи Государственного бюро расследований задержали советника начальника управления полиции Днепра и руководителя одного из секторов управления полиции из Запорожья

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Так, по информации источника, правоохранители требовали от жительницы Мелитополя 5 тысяч долларов за непривлечение к ответственности за мошенническое завладение домом на берегу Азовского моря.

24 февраля правоохранителей задержали во время получения части взятки. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении, избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей. Делом занимаются прокуратура Запорожской области и СБУ.

Если вина будет доказана, задержанным грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.


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