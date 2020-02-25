В Ровно китайцы скупили все защитные маски
По этом пишет RegioNews со ссылкой на Ровно Вечернее.
Журналист "РВ" прошлась аптеками Ровно и в одной не смогла приобрести маску. Фармацевты говорят, что все маски проданы еще месяц назад, а на состав новых не завезли.
Директор сети аптек "Волынь ЦМ" Александр Ковальчук комментирует:
"Все маски раскупили китайцы. Просто приходили в аптеки и закупали партиями. У них коронавирус, а фабрики стоят на карантине, в том числе фармацевтические. Именно они были поставщиками недорогих защитных масок. Поэтому и на складах их сейчас нет, потому что их просто не изготавливают ".
Директор сети аптек "Ривнефармация" Ольга Садовник:
"Еще перед эпидемией эти маски стоили 1,50 грн. / Штуку, а за счет ажиотажа подорожали до 5 грн. / Шт. В наши аптеки звонили китайцы и спрашивали, можно ли купить миллион-два масок. Конечно, у нас не было столько , но мы продавали им маски действительно в больших количествах. Причем из аптек их забирали сами китайцы. Не знаю, ехали они специально для этого в Ровно или нет. мы оставили некоторое количество этих масок для наших сограждан, ведь их тоже нельзя оставлять без защиты ".
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