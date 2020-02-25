Протесты в Новых Санжарах: суд арестовал четырех участников акции
Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник полиции Полтавщины Иван Выговский.
По его словам, в целом на сегодня подозрения в причастности к массовым беспорядкам (статья 294 УК Украины) получили пять человек, четверо из которых арестованы. Еще одному изберут меру пресечения после установления места пребывания.
"Также одного человека задержали по подозрению в покушении на насильственные действия в отношении полицейского. Ему суд определил 60 суток домашнего ареста без права покидать место жительства в ночное время суток", - рассказал Выговский.
Он добавил, что пока следственное управление полиции Полтавской области расследует шесть уголовных производств, которые начали в связи с групповым нарушением правопорядка в Новых Санжарах. В Единый реестр досудебных расследований также внесли сведения по ст. 295 Уголовного кодекса Украины - призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку.
Ранее в МВД заявили, что следователи должны завершить расследование дел по фактам столкновений в Новых Санжарах в течении двух месяцев.
Напомним, 20 февраля борт с эвакуированными украинцами из Уханя приземлился в Харькове.
Утром 20 февраля в Новых Санжарах люди вышли на митинг против заселения в санаторий эвакуированных украинцев из Китая. Позже сообщалось о столкновениях местных жителей с представителями правоохранительных органов.
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