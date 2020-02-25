Протесты в Новых Санжарах: суд арестовал четырех участников акции

Четырем участникам акции протеста в Новых Санжарах Полтавской области избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток

Фото: pl.npu.gov.ua

Четырем участникам акции протеста в Новых Санжарах Полтавской области избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток

Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник полиции Полтавщины Иван Выговский.

По его словам, в целом на сегодня подозрения в причастности к массовым беспорядкам (статья 294 УК Украины) получили пять человек, четверо из которых арестованы. Еще одному изберут меру пресечения после установления места пребывания.

"Также одного человека задержали по подозрению в покушении на насильственные действия в отношении полицейского. Ему суд определил 60 суток домашнего ареста без права покидать место жительства в ночное время суток", - рассказал Выговский.

Он добавил, что пока следственное управление полиции Полтавской области расследует шесть уголовных производств, которые начали в связи с групповым нарушением правопорядка в Новых Санжарах. В Единый реестр досудебных расследований также внесли сведения по ст. 295 Уголовного кодекса Украины - призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку.

Ранее в МВД заявили, что следователи должны завершить расследование дел по фактам столкновений в Новых Санжарах в течении двух месяцев.

Напомним, 20 февраля борт с эвакуированными украинцами из Уханя приземлился в Харькове.

Утром 20 февраля в Новых Санжарах люди вышли на митинг против заселения в санаторий эвакуированных украинцев из Китая. Позже сообщалось о столкновениях местных жителей с представителями правоохранительных органов.