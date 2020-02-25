Черновицкие медики просят людей не паниковать из-за коронавируса
Об этом пишет RegioNews.
Брифінг щодо запобігання занесення та поширення коронавірусу на Буковині.Опубліковано Інформаційне агентство "АСС" Вівторок, 25 лютого 2020 р.
"Женщина вчера вылетела из аэропорта Бергамо (Италия) и прилетела в аэропорт Сучави (Румыния). Оттуда автомобилем приехала в Черновцы, - рассказала Мария Полищук, заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА.
Женщина сама обратилась к врачам с жалобой на повышение температуры.
"Поскольку женщина могла контактировать с зараженными на коронавирус, ее изолировали. Взятые все необходимые анализы. Пациентке предоставляется вся необходимая медицинская помощь, его состояние стабильное ".
Анализы пациентки сначала проверят на грипп, а только потом, если тест на грипп будет отрицательным, отправят в Киев проверять на коронавирус.
Пока ни одного подтвержденного случая коронавируса в области нет.
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