Черновицкие медики просят людей не паниковать из-за коронавируса

В Черновицкой ОГА провели брифинг, чтобы рассказать о предотвращения занесения и распространения коронавируса на Буковине. Рассказали и о состоянии изолированной с подозрением на коронавирус черновчанки

В Черновицкой ОГА провели брифинг, чтобы рассказать о предотвращения занесения и распространения коронавируса на Буковине. Рассказали и о состоянии изолированной с подозрением на коронавирус черновчанки

Об этом пишет RegioNews. Брифінг щодо запобігання занесення та поширення коронавірусу на Буковині. Опубліковано Інформаційне агентство "АСС" Вівторок, 25 лютого 2020 р. "Женщина вчера вылетела из аэропорта Бергамо (Италия) и прилетела в аэропорт Сучави (Румыния). Оттуда автомобилем приехала в Черновцы, - рассказала Мария Полищук, заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА. Женщина сама обратилась к врачам с жалобой на повышение температуры. "Поскольку женщина могла контактировать с зараженными на коронавирус, ее изолировали. Взятые все необходимые анализы. Пациентке предоставляется вся необходимая медицинская помощь, его состояние стабильное ". Анализы пациентки сначала проверят на грипп, а только потом, если тест на грипп будет отрицательным, отправят в Киев проверять на коронавирус. Пока ни одного подтвержденного случая коронавируса в области нет.

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