Мэр Каховки решил уволить сразу трех заместителей и секретаря

На следующей сессии Каховского городского совета вынесут вопрос о снятии с должностей трех заместителей городского головы, секретаря горсовета и назначения на эти должности новых людей

Фото: Facebook страница Дяченко

На следующей сессии Каховского городского совета вынесут вопрос о снятии с должностей трех заместителей городского головы, секретаря горсовета и назначения на эти должности новых людей

Об этом говорится в проектах решений городского совета, передает RegioNews. Так, депутатам предлагается уволить первого заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Олега Кожемякина, заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Ивана Орехова, заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Олега Потоскуева и секретаря Каховского городского совета VIІ созыва Владимира Мироненко.

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