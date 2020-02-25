12:07  25 февраля
Непогода бушует в Украине: сорваны крыши, разрушены мосты, есть жертвы (обновляется)
14:04  25 февраля
Зеленский приказал ограничить импорт угля и электроэнергии
17:13  25 февраля
В Ровенском облсовете объединились депутаты пяти фракций
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2020, 17:25 2

Мэр Каховки решил уволить сразу трех заместителей и секретаря

Читайте також
українською мовою
25 февраля 2020, 17:25 2
Читайте також українською мовою
На следующей сессии Каховского городского совета вынесут вопрос о снятии с должностей трех заместителей городского головы, секретаря горсовета и назначения на эти должности новых людей
Фото: Facebook страница Дяченко
На следующей сессии Каховского городского совета вынесут вопрос о снятии с должностей трех заместителей городского головы, секретаря горсовета и назначения на эти должности новых людей

Об этом говорится в проектах решений городского совета, передает RegioNews.

Так, депутатам предлагается уволить первого заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Олега Кожемякина, заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Ивана Орехова, заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Олега Потоскуева и секретаря Каховского городского совета VIІ созыва Владимира Мироненко.


увольнение
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
Последние Популярные
Иванна Будник
Юрий Бутусов
Вахтанг Кипиани
Все блоги »
Корпорация Зе. Коломойский укрепляется на Житомирщине
25 февраля 2020, 12:00
Аэропорт на двоих. Удастся ли Ахметову отбить концессионные посягательства Гончарука
24 февраля 2020, 10:40
Все публикации »
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
Все видео »
Александр Стадник
Председатель Николаевской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »