Решение ЕСПЧ о нарушении прав люстрированных украинских чиновников вступило в силу
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на решение суда.
Согласно тексту документа, суд признал требования заявителей приемлемыми и отклонил возражения правительства Украины.
Как отмечается, решение является окончательным.
Таким образом, в течение трех месяцев правительство должно выплатить пяти заявителям по 5 тыс. евро, а также любые выплаты, которые могут быть взысканы в качестве компенсации морального вреда.
Кроме того, Украина должна компенсировать заявителям расходы на суд (всего около 3 тыс. евро). Другие требования о компенсации отклонены.
Напомним, 17 октября 2019 года ЕСПЧ признал, что люстрация государственных служащих в Украине, ставшая возможной благодаря закону "Об очищении власти", нарушила их права. В середине января 2020 года Украина обжаловала решение ЕСПЧ. В Кабмине утверждали, что в решении суда до конца не ясно, каким образом надо поменять закон, чтобы он отвечал Конвенции о защите прав человека.
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