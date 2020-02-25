Решение ЕСПЧ о нарушении прав люстрированных украинских чиновников вступило в силу

Постановление Европейского суда по правам человека, согласно которому, увольнение по закону "Об очищении власти" нарушило права украинских чиновников, вступило в силу

Фото: echr.coe.int

Постановление Европейского суда по правам человека, согласно которому, увольнение по закону "Об очищении власти" нарушило права украинских чиновников, вступило в силу

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на решение суда.

Согласно тексту документа, суд признал требования заявителей приемлемыми и отклонил возражения правительства Украины.

Как отмечается, решение является окончательным.

Таким образом, в течение трех месяцев правительство должно выплатить пяти заявителям по 5 тыс. евро, а также любые выплаты, которые могут быть взысканы в качестве компенсации морального вреда.

Кроме того, Украина должна компенсировать заявителям расходы на суд (всего около 3 тыс. евро). Другие требования о компенсации отклонены.

Напомним, 17 октября 2019 года ЕСПЧ признал, что люстрация государственных служащих в Украине, ставшая возможной благодаря закону "Об очищении власти", нарушила их права. В середине января 2020 года Украина обжаловала решение ЕСПЧ. В Кабмине утверждали, что в решении суда до конца не ясно, каким образом надо поменять закон, чтобы он отвечал Конвенции о защите прав человека.