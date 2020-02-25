СБУ разоблачила контрабанду электроники через работников авиакомпании
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему по незаконному ввозу в Украину работниками одной из авиакомпаний дорогостоящей электротехники.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
"Оперативники спецслужбы установили, что трое фигурантов дела во время регулярных авиарейсов в одну из стран Персидского залива скупали и ввозили в Украину большие партии несертифицированной электронной продукции известных мировых брендов”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Украине члены экипажа занимались реализацией техинки без сертификации по поддельным документам в сети торговых заведений Киева и других регионов государства.
Правоохранители изъяли незаконно ввезенные смартфоны, поддельные товарно-сопроводительные документы, наличные, а также платежные карты банков-нерезидентов. Открыто уголовное производство, организатору схемы вручено подозрение в совершении преступления.
Напомним, в Запорожье СБУ уличила полицейских на вымогательстве средств от фигурантов уголовных производств.
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