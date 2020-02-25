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25 февраля 2020, 17:14 2

За неделю боевики в 4 раза чаще стали стрелять по позициям ВСУ - штаб

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25 февраля 2020, 17:14 2
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Вооруженные формирования Российской Федерации на прошлой неделе увеличили количество обстрелов позиций подразделений Объединенных сил с запрещенного минского договоренностями вооружение
Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
Вооруженные формирования Российской Федерации на прошлой неделе увеличили количество обстрелов позиций подразделений Объединенных сил с запрещенного минского договоренностями вооружение

Об этом RegioNews сообщили в штабе операции объединенных сил.

В частности, из запрещенных артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение танка они выпустили около 740 боеприпасов.

Да данным штаба, это в 4 раза больше по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

"Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон осуждает грубые нарушения Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 февраля вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня.


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