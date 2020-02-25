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25 февраля 2020, 16:42 3

Главного полицейского Луцка освободили от должности

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25 февраля 2020, 16:42 3
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Руководителя Главного управления национальной полиции в Волынской области Петра Шпигу освободили от занимаемой должности
Фото: volynonline.com
Руководителя Главного управления национальной полиции в Волынской области Петра Шпигу освободили от занимаемой должности

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "ВолиньUA".

Этому кадровому решению предшествовала проверка из Министерства внутренних дел.

Петра Шпигу связывали с деятельностью незаконного салона интимных услуг "Юнона" в центре Луцка.

Другие источники сообщают, что Петра Шпигу переводят на более высокую должность. В настоящее время он находится в Киеве.

Справка: Петр Шпига - генерал полиции третьего ранга.
9 апреля 2014 приказом исполняющего обязанности министра внутренних дел Арсена Авакова был назначен начальником УМВД Украины в Волынской области.
С 6 ноября 2015 года - в.и.о. начальника ГУНП в Волынской области,
с 5 декабря 2016 года - официально возглавил управление на Волыни.


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