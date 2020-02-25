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25 февраля 2020, 16:37 7

Зеленский поручил трансформацию угольной отрасли экс-менеджеру Ахметова

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25 февраля 2020, 16:37 7
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабминету министров создать Координационный центр по трансформации угольной отрасли во главе с вице-премьером Денисом Шмыгалем
Фото: facebook/Денис Шмигаль
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабминету министров создать Координационный центр по трансформации угольной отрасли во главе с вице-премьером Денисом Шмыгалем

Как передает RegioNews, об этом он заявил сегодня, 25 февраля, на всеукраинском совещании работников угольной отрасли.

"Кабмин должен создать координационный центр по трансформации угольной отрасли во главе с вице-премьером Денисом Шмигалем. Задача профильному министерству - определить, каким должен быть энергетический баланс Украины и какова в нем доля тепловой генерации. Должен быть гарантированный рынок сбыта угля на украинские ТЭС", - уточнил гарнат.

Также, по его словам, государство должно защитить украинский уголь. "Нужен долгосрочный энергетический баланс. Нужно понять, сколько угля нам нужно на следующие 10 лет", - добавил президент.

Как известно, ранее Владимир Зеленский предложил энергетической компании ДТЭК Рината Ахметова приватизировать неприбыльные шахты, и готов в случае необходимости оказать содействие решению вопроса с Антимонопольным комитетом.

СПРАВКА: 4 февраля Верховная Рада уволила министра развития общин и территорий Алену Бабак и назначила вместо нее ивано-франковского губернатора Дениса Шмыгаля. Он также стал вице-премьер-министром. Алена Бабак эту должность не занимала.

С января 2018 года по август 2019 года Шмыгаль был директором Бурштынской ТЭС, принадлежащей Ринату Ахметову.


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