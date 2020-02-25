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25 февраля 2020, 16:20 4

Черновчанку, у которой подозревают коронавирус, изолировали

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25 февраля 2020, 16:20 4
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Врачам запрещено распространять любую информацию о подозрениях на коронавирус под страхом увольнения. В то же время потенциальных носителей коронавируса, которые приехали на Буковину из пораженных регионов, намного больше
Врачам запрещено распространять любую информацию о подозрениях на коронавирус под страхом увольнения. В то же время потенциальных носителей коронавируса, которые приехали на Буковину из пораженных регионов, намного больше

Об этом написала на своей странице в Facebook врач-инфекционист областной клинической больницы Ольга Кобевко.

В инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы попала женщина, которая приехала из Италии. Врачи проверяют ее на коронавирус. У нее отобрали образцы для исследований.

Мій телефон уже гарячий. Шановні буковинці, не панікуйте!!! І я поясню чому : Нам заборонено поширювати інформацію про...

Опубліковано Ольгою Кобевко Вівторок, 25 лютого 2020 р.

Врач-инфекционист Ольга Кобевко на своей странице в Фейсбук попросила буковинцев не паниковать: "Уважаемые буковинцы, не паникуйте !!! И я объясню почему:

Нам запрещено распространять информацию о подозрениях, под страхом увольнения (в течение 2х часов должны критически скандальную ситуацию с руководством).

Этот человек ИЗОЛИРОВАН - то есть ограничен в контакте. То есть, этот человек уже не представляет угрозы для окружающих! Это случай подозрения, только отобранные образцы для исследований, подтверждения еще нет!

Ежедневно на Буковину приезжает большое количество людей из регионов заражения. А имея информацию о бессимптомное носительство и возможность инфицирования без проявлений болезни - никто не знает, от кого и где можно заразиться!

Будьте осмотрительны, соблюдайте правила гигиены, избегайте контактов с больными но не посещайте массовые мероприятия


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