Черновчанку, у которой подозревают коронавирус, изолировали
Об этом написала на своей странице в Facebook врач-инфекционист областной клинической больницы Ольга Кобевко.
В инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы попала женщина, которая приехала из Италии. Врачи проверяют ее на коронавирус. У нее отобрали образцы для исследований.
Мій телефон уже гарячий. Шановні буковинці, не панікуйте!!! І я поясню чому : Нам заборонено поширювати інформацію про...Опубліковано Ольгою Кобевко Вівторок, 25 лютого 2020 р.
Врач-инфекционист Ольга Кобевко на своей странице в Фейсбук попросила буковинцев не паниковать: "Уважаемые буковинцы, не паникуйте !!! И я объясню почему:
Нам запрещено распространять информацию о подозрениях, под страхом увольнения (в течение 2х часов должны критически скандальную ситуацию с руководством).
Этот человек ИЗОЛИРОВАН - то есть ограничен в контакте. То есть, этот человек уже не представляет угрозы для окружающих! Это случай подозрения, только отобранные образцы для исследований, подтверждения еще нет!
Ежедневно на Буковину приезжает большое количество людей из регионов заражения. А имея информацию о бессимптомное носительство и возможность инфицирования без проявлений болезни - никто не знает, от кого и где можно заразиться!
Будьте осмотрительны, соблюдайте правила гигиены, избегайте контактов с больными но не посещайте массовые мероприятия
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