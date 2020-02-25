В Житомирской области потребителям вернут миллион за отопление
Об этом сообщают в управлении Держпродспоживслужбы Житомирской области, пишет RegioNews.
"Установлено, что субъект хозяйствования применял тарифы на услугу по централизованному отоплению, которые сформированы с нарушением требований Порядка формирования тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды, за счет завышения плановых затрат на сбыт услуги централизованного отопления для населения, в частности на 11,94 грн. за 1Гкал (с НДС) в действующем тарифе поставщика услуги ", - говорится в сообщении.
Предприятие обязали привести тарифы к уровню экономически обоснованных затрат, а также осуществить пересчет и вернуть потребителям излишне начисленную плату за услугу по централизованному отоплению на общую сумму 1,22 млн.грн.
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