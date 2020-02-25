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25 февраля 2020, 16:08 4

В Житомирской области потребителям вернут миллион за отопление

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25 февраля 2020, 16:08 4
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В Бердичеве люди платили за теплоснабжение по завышенным тарифам. В результате проверки ГУ Держпродспоживслужбы предприятий, предоставляющих услуги обязали вернуть потребителям излишне начисленную плату за централизованное отопление в размере 1,2 млн грн
В Бердичеве люди платили за теплоснабжение по завышенным тарифам. В результате проверки ГУ Держпродспоживслужбы предприятий, предоставляющих услуги обязали вернуть потребителям излишне начисленную плату за централизованное отопление в размере 1,2 млн грн

Об этом сообщают в управлении Держпродспоживслужбы Житомирской области, пишет RegioNews.

"Установлено, что субъект хозяйствования применял тарифы на услугу по централизованному отоплению, которые сформированы с нарушением требований Порядка формирования тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды, за счет завышения плановых затрат на сбыт услуги централизованного отопления для населения, в частности на 11,94 грн. за 1Гкал (с НДС) в действующем тарифе поставщика услуги ", - говорится в сообщении.

Предприятие обязали привести тарифы к уровню экономически обоснованных затрат, а также осуществить пересчет и вернуть потребителям излишне начисленную плату за услугу по централизованному отоплению на общую сумму 1,22 млн.грн.


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