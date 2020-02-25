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25 февраля 2020, 16:04 4

В Крыму отпустили задержанных украинских рыбаков - депутат

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25 февраля 2020, 16:04 4
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Задержанных 15 февраля в Азовском море украинских рыбаков освобождено из-под ареста
Фото: Администрация морских портов Украины
Задержанных 15 февраля в Азовском море украинских рыбаков освобождено из-под ареста

Об этом сообщил в Facebook народный депутат фракции "Слуга народа” Павел Мельник, передает RegioNews.

Четверо украинских рыбаков, которых 15 февраля задержали в западной части Азовского моря сотрудники ФСБ в оккупированном Крыму, освобождены из-под ареста.

"Срочно! Украинские рыбаки освобождены! Только что получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которых задержали в Азовском море 15 февраля 2020 года, освобождено!", - написал депутат.

Он уточнил, что по телефону Максим Терехов связался с родными и сообщил, что состояние всех рыбаков хорошее и они морем планируют идти домой на собственном судне.

Как сообщалось ранее, сотрудники пограничного управления ФСБ России в оккупированном Крыму задержали судно с четырьмя гражданами Украины на борту. Утверждалось, что рыбаки были без документов и якобы занимались незаконным выловом рыбы.

Главное управление Национальной полиции Украины в АР Крым по факту захвата украинского судна начало уголовное производство по статьям 146 и 278 Уголовного кодекса Украины.

Позже стали известны имена задержанных рыбаков, это жители села Райновка Приморского района Запорожской области Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.


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