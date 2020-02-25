В Виннице украинские военные встретились с американскими коллегами: что известно

В Виннице в Доме офицеров военные Воздушных Сил ВСУ встретились с представителями американского Института по управлению безопасностью

Фото: пресс-центр командования Воздушных Сил

В Виннице в Доме офицеров военные Воздушных Сил ВСУ встретились с представителями американского Института по управлению безопасностью

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на пресс-службу командования воздушных сил ВСУ.

Американские и украинские военные работают сейчас над стратегией развития Воздушных Сил до 2035 года. Речь идет о перспективах перевооружения и совместимости отечественной боевой авиации и стран-членов НАТО.

В пресс-центре командования Воздушных Сил ВСУ добавили, что над документом работают совместно с американскими коллегами почти год.