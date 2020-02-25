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25 февраля 2020, 16:02 3

В Виннице украинские военные встретились с американскими коллегами: что известно

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25 февраля 2020, 16:02 3
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В Виннице в Доме офицеров военные Воздушных Сил ВСУ встретились с представителями американского Института по управлению безопасностью
Фото: пресс-центр командования Воздушных Сил
В Виннице в Доме офицеров военные Воздушных Сил ВСУ встретились с представителями американского Института по управлению безопасностью
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на пресс-службу командования воздушных сил ВСУ.
Американские и украинские военные работают сейчас над стратегией развития Воздушных Сил до 2035 года. Речь идет о перспективах перевооружения и совместимости отечественной боевой авиации и стран-членов НАТО.
В пресс-центре командования Воздушных Сил ВСУ добавили, что над документом работают совместно с американскими коллегами почти год.

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