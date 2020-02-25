Еще шестеро украинцев хотят эвакуироваться из Китая - МИД

Шестеро украинцев, которые остались в Ухане и провинции Хубэй после первой эвакуации, изъявили желание вернуться в Украину

Фото: ОПУ

Шестеро украинцев, которые остались в Ухане и провинции Хубэй после первой эвакуации, изъявили желание вернуться в Украину

Как передает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду", об этом начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко сообщил "Интерфакс-Украина".

"Это прежде всего те, кто не смог попасть на борт самолета во время предыдущей эвакуации, а также другие лица, которые изменили свое мнение", - уточнил он.

По его словам, всего в Китае еще остаются 39 граждан Украины.

Сейчас посольство Украины в Китае, а также генеральные консульства Украины в Гуанчжоу и Шанхае осуществляют постоянный мониторинг консульских округов, на которые разделена полностью вся КНР, относительно желания граждан Украины покинуть территорию Китая, а также выявления других возможных потребностей и помощи.

Также Коваленко учтонил, что граждан не пустили на борт самолета в связи с повышенной температурой тела, поэтому они остались в Ухане, но посольство оказывает им помощь, в том числе финансовую, организационную и способствовало в их поселении.

Чиновник добавил, что сейчас состояние здоровья людей удовлетворительное, и пока тесты на возможное наличие у них коронавируса не подтвердились.

Напомним, 20 февраля из китайского Уханя в Украину вернулись 48 украинцев и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).