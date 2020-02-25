Еще шестеро украинцев хотят эвакуироваться из Китая - МИД
Как передает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду", об этом начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко сообщил "Интерфакс-Украина".
"Это прежде всего те, кто не смог попасть на борт самолета во время предыдущей эвакуации, а также другие лица, которые изменили свое мнение", - уточнил он.
По его словам, всего в Китае еще остаются 39 граждан Украины.
Сейчас посольство Украины в Китае, а также генеральные консульства Украины в Гуанчжоу и Шанхае осуществляют постоянный мониторинг консульских округов, на которые разделена полностью вся КНР, относительно желания граждан Украины покинуть территорию Китая, а также выявления других возможных потребностей и помощи.
Также Коваленко учтонил, что граждан не пустили на борт самолета в связи с повышенной температурой тела, поэтому они остались в Ухане, но посольство оказывает им помощь, в том числе финансовую, организационную и способствовало в их поселении.
Чиновник добавил, что сейчас состояние здоровья людей удовлетворительное, и пока тесты на возможное наличие у них коронавируса не подтвердились.
Напомним, 20 февраля из китайского Уханя в Украину вернулись 48 украинцев и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).
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