В Черновцах госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

Пациентку госпитализировали в инфекционное отделение областной больницы

Пациентку госпитализировали в инфекционное отделение областной больницы

Об этом пишет ИА АСС, сообщает RegioNews.

В инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы попала женщина, которая приехала из Италии. Врачи проверяют ее на коронавирус.

Информацию подтвердила Мария Полищук, заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА: "Да, есть такой случай. Женщину госпитализировали. Все, что мы знаем о ней пока, - женщина приехала из Италии. Врачи ее проверяют ".