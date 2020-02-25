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25 февраля 2020, 15:17 6

В Черновцах госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

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25 февраля 2020, 15:17 6
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Пациентку госпитализировали в инфекционное отделение областной больницы
Пациентку госпитализировали в инфекционное отделение областной больницы

Об этом пишет ИА АСС, сообщает RegioNews.

В инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы попала женщина, которая приехала из Италии. Врачи проверяют ее на коронавирус.

Информацию подтвердила Мария Полищук, заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА: "Да, есть такой случай. Женщину госпитализировали. Все, что мы знаем о ней пока, - женщина приехала из Италии. Врачи ее проверяют ".


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