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25 февраля 2020, 15:26 4

В Николаевской области пьяные лицеистки ради забавы разгромили кладбище

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25 февраля 2020, 15:26 4
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В Николаевской области полицейские установили двух учениц лицея, которые повредили надгробные плиты на кладбище
В Николаевской области полицейские установили двух учениц лицея, которые повредили надгробные плиты на кладбище

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Николаевской области.

Со слов девушек 17-ти и 15-ти лет, в состоянии алкогольного опьянения они таким образом развлекалась.

За содеянное одна из злоумышленниц будет нести уголовную ответственность, в отношении второй, младшей, в силу возраста будут приняты меры воспитательного характера.

24 февраля утром с заявлением в полицию Вознесенска обратился смотритель городского кладбища, который сообщил, что обнаружил поврежденными несколько памятных плит на могилах.

Полицейские установили, что к указанному преступлению причастны две ученицы лицея. Свой поступок они объясняют чрезмерным употреблением алкоголя.

Из рассказа девушек, они ногами и руками разбивали памятники на могилах умерших людей ради развлечения.

Следователи Вознесенского отдела полиции по данному факту начали уголовное производство по ч. 1 ст. 297 УКУ "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего". Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Сейчас правоохранители устанавливают количество поврежденных памятников и всех пострадавших, после чего будет решаться вопрос об объявлении старшей из злоумышленниц о подозрении в совершении преступления.

Также полицейские будут общаться и с родителями учениц по поводу ненадлежащего воспитания детей. Согласно законодательству, взрослые могут понести административную ответственность за действия дочери.


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