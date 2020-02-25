В Ивано-Франковске депутаты выступили против негативных стандартов ЕС

Ивано-Франковские депутаты просят исключить словосочетание "сексуальная ориентация" и "гендерная идентичность", не допустить принятия закона Украины "О гражданском партнерстве", ввести обязательный предмет "Христианская этика" и "Основы семьи"

Фото с сайта Ивано-Франковского городского совета

Ивано-Франковские депутаты просят исключить словосочетание "сексуальная ориентация" и "гендерная идентичность", не допустить принятия закона Украины "О гражданском партнерстве", ввести обязательный предмет "Христианская этика" и "Основы семьи"

Как сообщает RegioNews, депутаты Ивано-Франковского городского совета обратились к президенту Украины, премьер-министру, Парламенту по поводу введения в Украине гендерной идеологии.

Депутаты городского совета считают, что фундамент государства разрушают, а в Украине полным ходом внедряется гендерная идеология.

"В ноябре 2015 года Правительство утвердило "План действий по реализации Национальной стратегии в сфере прав человека на период до 2020 года". Этот документ является дорожной картой для адаптации украинского законодательства к некоторым негативным стандартов Европейского Союз. План предусматривает легализацию так называемого гражданского партнерства для однополых пар, усыновление детей трансгендерними лицами, внедрение в учебный и воспитательный процесс тем про однополые отношения как норму сексуального поведения, проведение "маршей равенства" и других видов пропаганды гомосексуализма", - пишет в тексте.

В ноябре 2015 года Верховная Рада внесла изменения в Кодекс законов о труде, внедряя словосочетание "гендерная идентичность" и "сексуальная ориентация" как признака, по которым невозможна дискриминация. Депутаты считают, что дискриминированными будут работники и работодатели, чей образ жизни и трудовая деятельность основываются на моральных, религиозных и других ценностях.

Внедрение гендерной идеологии в украинском обществе направлено на уничтожение традиционной христианской модели семьи путем легализации однополых браков, распространение и развитие в Украине разнообразных движений ЛГБТ. С этой целью Рабочая группа из прав, свобод и обязанностей человека, подготовила проект новой редакции статьи 51 Конституции Украины. Если в действующей Конституции Украины указано, что "Брак основывается на свободном согласии мужчины и женщины" то в предложенном проекте изменений указано, что "Право на брак, создание семьи гарантируется законом. Каждый из супругов имеет равные права и обязанности в браке и семье". То есть рабочая группа предлагает исключить конституционную норму о том, что семья является союзом мужчины и женщины, а вместо этого пытается заложить конституционную основу для легализации однополого гражданского партнерства и так называемых "браков", дошли вывода политики.

Городской совет просит сохранить действующую редакцию статьи 51 Конституции. Исключить словосочетание "сексуальная ориентация" и "гендерная идентичность" из Кодекса законов о труде Украины и других законов. Не допустить принятия закона Украины "О гражданском партнерстве" и Стамбульской конвенции. Исключить положения о половом воспитании, которые ставят цель "преодоление гендерных стереотипов". Ввести во всех учебных заведениях обязательный предмет "Христианская этика" и "Основы семьи". Запретить пропаганду различных видов девиантного полового поведения, в том числе в форме так называемых "маршей равенства", "прайдов", "гей-парадов", "фестивалей квир-культуры" и тому подобное, проходящих в местах массового досуга семей с детьми.