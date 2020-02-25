В Луганской области депутат горсовета не задекларировал почти 650 тысяч состояния

В Луганской области депутату Северодонецкого городского совета VII созыва сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации

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В Луганской области депутату Северодонецкого городского совета VII созыва сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прокуратуру Луганской области.

Следствием установлено, что депутат в ежегодной декларации не задекларировал около 644 тысяч гривен доходов. Среди незадекларированного имущества - земельные участки, корпоративные права, собственные доходы и семьи.

Депутат может получить 2 года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет - это максимальное наказание за такое преступление.