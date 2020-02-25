Россия впервые за 8 лет назначила торгового представителя в Украине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соответствующее распоряжение от 18 февраля, опубликованное на официальном портале правовой информации.
"Назначить Бабко Андрея Владимировича торговым представителем РФ в Украине, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
По данным СМИ, должность торгового представителя РФ в Украине была вакантной с февраля 2012 года, когда предыдущий торгпред Сергей Иванов вышел на пенсию. С тех пор обязанности торгового представителя выполнял Сергей Соломин.
СПРАВКА: в 1997 году Бабко работал заместителем председателя Приморской торгово-промышленной палаты по внешним связям, с 2005 по 2011 год занимал пост заместителя торгпреда РФ в Китае. С 2013 года он занимал должность торгового представителя России в Армении.
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