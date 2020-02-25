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25 февраля 2020, 14:31 4

В Кропивницком мужчина умер от опасной инфекции

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25 февраля 2020, 14:31 4
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51-летний житель Кропивницкого заразился лептоспирозом и умер
Фото: Pixabay
51-летний житель Кропивницкого заразился лептоспирозом и умер

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на gre4ka.info.

Мужчина почувствовал себя плохо, но не спешил обращаться к врачам. В реанимацию городской больницы был доставлен уже в тяжелом состоянии. Спасти пациента медикам не удалось.

Сейчас эпидемиологи проводят все необходимые анализы, чтобы выявить, как кропивничанин мог подцепить возбудитель лептоспироза.

Лептоспироз - это острое инфекционное заболевание, которое поражает печень, почки и нервную систему. Возбудитель в организм человека попадает с некачественной водой. Переносят инфекцию крысы, собаки и крупный рогатый скот, которые выделяют лептоспиры с мочой.

Через две недели после инфицирования человек начинает жаловаться на сильную головную и мышечную боли, лихорадку. У больного краснеют глаза, а кожа и склеры желтеют, ведь возбудитель болезни поражает печень. Пациента с подозрением на лептоспироз необходимо немедленно изолировать от окружающих и начать интенсивное лечение.

Как сообщалось ранее, в 2012 году лептоспироз зафиксировали в двух районах Киева.


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