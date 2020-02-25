В Кропивницком мужчина умер от опасной инфекции
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на gre4ka.info.
Мужчина почувствовал себя плохо, но не спешил обращаться к врачам. В реанимацию городской больницы был доставлен уже в тяжелом состоянии. Спасти пациента медикам не удалось.
Сейчас эпидемиологи проводят все необходимые анализы, чтобы выявить, как кропивничанин мог подцепить возбудитель лептоспироза.
Лептоспироз - это острое инфекционное заболевание, которое поражает печень, почки и нервную систему. Возбудитель в организм человека попадает с некачественной водой. Переносят инфекцию крысы, собаки и крупный рогатый скот, которые выделяют лептоспиры с мочой.
Через две недели после инфицирования человек начинает жаловаться на сильную головную и мышечную боли, лихорадку. У больного краснеют глаза, а кожа и склеры желтеют, ведь возбудитель болезни поражает печень. Пациента с подозрением на лептоспироз необходимо немедленно изолировать от окружающих и начать интенсивное лечение.
Как сообщалось ранее, в 2012 году лептоспироз зафиксировали в двух районах Киева.
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