В запорожской школе распылили неизвестное вещество, четверо пострадавших

Происшествие случилось в одном из учебных заведений Запорожья в понедельник, 24 февраля

Фото: ОЦЭМП в Facebook

Происшествие случилось в одном из учебных заведений Запорожья в понедельник, 24 февраля

Об этом сообщили в областном центре экстренной медицинской помощи, передает RegioNews. Неизвестное вещество распылил в классе ученик. На место прибыли четыре скорых. Медицинская помощь понадобилась четырем пострадавшим: дети это или учителя, медики не уточняют. Трем пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте происшествия. Одного пришлось госпитализировать.

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