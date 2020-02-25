12:07  25 февраля
Непогода бушует в Украине: сорваны крыши, разрушены мосты, есть жертвы (обновляется)
14:04  25 февраля
Зеленский приказал ограничить импорт угля и электроэнергии
17:13  25 февраля
В Ровенском облсовете объединились депутаты пяти фракций
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2020, 14:20 3

В запорожской школе распылили неизвестное вещество, четверо пострадавших

Читайте також
українською мовою
25 февраля 2020, 14:20 3
Читайте також українською мовою
Происшествие случилось в одном из учебных заведений Запорожья в понедельник, 24 февраля
Фото: ОЦЭМП в Facebook
Происшествие случилось в одном из учебных заведений Запорожья в понедельник, 24 февраля

Об этом сообщили в областном центре экстренной медицинской помощи, передает RegioNews.

Неизвестное вещество распылил в классе ученик. На место прибыли четыре скорых.

Медицинская помощь понадобилась четырем пострадавшим: дети это или учителя, медики не уточняют. Трем пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте происшествия. Одного пришлось госпитализировать.


медицина неизвестное вещество
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
Последние Популярные
Иванна Будник
Юрий Бутусов
Вахтанг Кипиани
Все блоги »
Корпорация Зе. Коломойский укрепляется на Житомирщине
25 февраля 2020, 12:00
Аэропорт на двоих. Удастся ли Ахметову отбить концессионные посягательства Гончарука
24 февраля 2020, 10:40
Все публикации »
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
Все видео »
Александр Стадник
Председатель Николаевской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »