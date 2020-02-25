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25 февраля 2020, 14:14 4

Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

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25 февраля 2020, 14:14 4
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В Каире в возрасте 91 года скончался бывший президент Египта Хосни Мубарак
Фото: news.sky.com
В Каире в возрасте 91 года скончался бывший президент Египта Хосни Мубарак

Как сообщает RegioNews со ссылкой на ВВС, чиновник умер в одной из больниц.

Причины смерти не называются.

СПРАВКА: Хосни Мубарак руководил Египтом 30 лет - с 1981 по 2011 год.

Был свергнут в результате народного восстания зимой 2011 года, а в апреле был арестован. В 2012 году Хосни Мубарака приговорили к пожизненному заключению по обвинению в причастности к гибели участников акций протеста, в коррупции и шпионаже.

После нескольких судебных процессов и просмотров дел ряд обвинений были сняты, а в марте 2017 кассационный суд оправдал 88-летнего экс-президента и он вышел на свободу.


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