Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

В Каире в возрасте 91 года скончался бывший президент Египта Хосни Мубарак

Фото: news.sky.com

В Каире в возрасте 91 года скончался бывший президент Египта Хосни Мубарак

Как сообщает RegioNews со ссылкой на ВВС, чиновник умер в одной из больниц.

Причины смерти не называются.

СПРАВКА: Хосни Мубарак руководил Египтом 30 лет - с 1981 по 2011 год.

Был свергнут в результате народного восстания зимой 2011 года, а в апреле был арестован. В 2012 году Хосни Мубарака приговорили к пожизненному заключению по обвинению в причастности к гибели участников акций протеста, в коррупции и шпионаже.

После нескольких судебных процессов и просмотров дел ряд обвинений были сняты, а в марте 2017 кассационный суд оправдал 88-летнего экс-президента и он вышел на свободу.