В Запорожье директор предприятия похитил более полумиллиона гривен и оставил людей без тепла
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на Запорожскую местную прокуратуру.
Деньги, которые похитил директор, выделялись предприятию на капитальный ремонт жилого дома, расположенного в Днепровском районе Запорожья.
Следствие установило, что тепловое оборудование, предусмотренное проектно-сметной документацией на сумму свыше 500 тысяч гривеньне не установили. Таким образом жители многоквартирного дома остались без надлежащего теплоснабжения в зимний период.
Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах), ч .1 ст. 366 (составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
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