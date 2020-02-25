В Запорожье директор предприятия похитил более полумиллиона гривен и оставил людей без тепла

Запорожская местная прокуратура №3 совместно из сотрудниками полиции разоблачили директора подрядной организации, который украл бюджетные средства

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Запорожская местная прокуратура №3 совместно из сотрудниками полиции разоблачили директора подрядной организации, который украл бюджетные средства

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на Запорожскую местную прокуратуру.

Деньги, которые похитил директор, выделялись предприятию на капитальный ремонт жилого дома, расположенного в Днепровском районе Запорожья.

Следствие установило, что тепловое оборудование, предусмотренное проектно-сметной документацией на сумму свыше 500 тысяч гривеньне не установили. Таким образом жители многоквартирного дома остались без надлежащего теплоснабжения в зимний период.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах), ч .1 ст. 366 (составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.