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25 февраля 2020, 14:05 3

Запасы газа Украины сократились на четверть

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25 февраля 2020, 14:05 3
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Запасы газа в подземных хранилищах Украины уменьшились на четверть с начала отопительного сезона - до 16,045 млрд куб. м, свидетельствуют данные Оператора ГТС Украины на 23 февраля
Запасы газа в подземных хранилищах Украины уменьшились на четверть с начала отопительного сезона - до 16,045 млрд куб. м, свидетельствуют данные Оператора ГТС Украины на 23 февраля

При этом суточный отбор газа снизился до 28,18 млн кубометров.

Таким образом, с начала февраля использовано менее миллиарда кубометров газа.

Напомним, 2 ноября года Украина начала отбор газа из подземных хранилищ. Тогда из-за похолодания потребление газа в стране увеличилось до 110 млн кубометров в сутки.

Как известно, в 2019 году Украина подготовилась к зиме, увеличив запасы газа в ПХГ в 2,5 раза – до 10-летнего максимума. Крупнейшие в Европе подземные хранилища были заполнены более чем на 70%. На пике в ПХГ находилось 21,785 млрд кубов газа.


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