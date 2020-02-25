Запасы газа Украины сократились на четверть

Запасы газа в подземных хранилищах Украины уменьшились на четверть с начала отопительного сезона - до 16,045 млрд куб. м, свидетельствуют данные Оператора ГТС Украины на 23 февраля

Запасы газа в подземных хранилищах Украины уменьшились на четверть с начала отопительного сезона - до 16,045 млрд куб. м, свидетельствуют данные Оператора ГТС Украины на 23 февраля

При этом суточный отбор газа снизился до 28,18 млн кубометров. Таким образом, с начала февраля использовано менее миллиарда кубометров газа. Напомним, 2 ноября года Украина начала отбор газа из подземных хранилищ. Тогда из-за похолодания потребление газа в стране увеличилось до 110 млн кубометров в сутки. Как известно, в 2019 году Украина подготовилась к зиме, увеличив запасы газа в ПХГ в 2,5 раза – до 10-летнего максимума. Крупнейшие в Европе подземные хранилища были заполнены более чем на 70%. На пике в ПХГ находилось 21,785 млрд кубов газа.

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