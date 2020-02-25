Северодонецкий горизбирком снова провалил заседание и "потерял" печать

В Луганской области заседание Северодонецкой городской избирательной комиссии не состоялось из-за отсутствия кворума 24 февраля

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В Луганской области заседание Северодонецкой городской избирательной комиссии не состоялось из-за отсутствия кворума 24 февраля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу в Facebook депутата горсовета Елены Бутковой.

По ее словам, на заседание не явились 10 членов комиссии из числа так называемой команды Сергея Шахова.

"Забавно то, что эти 10 человек накануне вечером в воскресенье стояли на ступеньках закрытого (выходной день) здания горсовета, требовали пропустить их внутрь и публично возмущались, что им препятствуют в проведении заседания", - говорится в сообщении Бутковой.

Напомним, в городе продолжается борьба за власть между депутатской группой "Северодончане" депутата Игроря Буткова и так называемой командой нардепа Сергея Шахова. Ранее ЦИК внесла изменения в состав городского избиркома, заменив 7 из 17-ти членов. В результате большинство горизбиркома состоит из представителей команды Шахова. "Северодончане" Буткова назвали это "скупкой квот" Шаховым.

Шахову необходим контроль над горизбиркомом, потому что это позволит изменять состав депутатского корпуса мэрии, лишая полномочий бутковское большинство. Тем не менее, из-за отсутствия кворума новые члены не смогли дать присягу, а позже глава комиссии Дмитрий Шарко заявил о пропаже печати и документов. Сторонники Шахова называют это саботажем и препятствованием работе комиссии.

"Долгое время, порядка полутора лет комиссия не работала вообще. Решения не принимались, депутаты не упорядочивались… не отправлялись актуальные данные о северодонецких депутатах в Центральную избирательную комиссию. Этот саботаж позволил создать группу "Северодончане" Буткова, не допустить ряд депутатов к работе… Меня в том числе ограничивал Ткачук (и.о. мэра Вячеслав Ткачук – прим. ред.) в депутатских полномочиях. Сейчас ситуация изменилась, ряд партий поменяли своих представителей в комиссии, и теперь комиссия нарабатывает все упущенное. Нарабатывает списки депутатов… провела свою часть процедуры по отзыву (депутатов – прим. ред.) по народной инициативе… но в планы Северодонецкого городского совета не входит потеря власти… Мы видели сообщение, что якобы пропали печать и документы, но никто никуда не пропал. Они (группа Буткова – прим. ред.) вносят коллапс, пишут ложные заявления в полицию", - заявил экс-заместитель мэра Сергей Зарецкий.

Северодонецкий городской совет на основании заявления Шарко о пропаже печати считает печать недействительной, и все документы, поступающие из комиссии в горизбирком, оставляет без рассмотрения.

Заместитель городского головы Алексей Светиков (команда Буткова) также анонсировал новое заседание горизбиркома на сегодня, 25 февраля, в 18 часов вечера.