Зеленский приказал ограничить импорт угля и электроэнергии

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю ограничить импорт угля и электроэнергии

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю ограничить импорт угля и электроэнергии

Как сообщает RegioNews, об этом он заявил на совещании работников угольной отрасли 25 февраля в Киеве.

"О каком импорт может идти речь, если страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки?", - сказал Зеленский.

При этом гарант уточнил, что импорт возможен исключительно в отношении определенных марок угля, которые не добываются внутри страны.

"Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия. А если какая-то марка у нас не добывается - только тогда мы можем поднимать вопрос импорта этой марки. И это срочное задание", - заключил Зеленский.

Напомним, также Зеленский поручил Оржелю провести полный аудит угольных предприятий.

Ранее Зеленский приказал Кабмину за два месяца погасить задолженность по зарплатам перед шахтерами.