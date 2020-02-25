Зеленский приказал ограничить импорт угля и электроэнергии
Как сообщает RegioNews, об этом он заявил на совещании работников угольной отрасли 25 февраля в Киеве.
"О каком импорт может идти речь, если страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки?", - сказал Зеленский.
При этом гарант уточнил, что импорт возможен исключительно в отношении определенных марок угля, которые не добываются внутри страны.
"Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия. А если какая-то марка у нас не добывается - только тогда мы можем поднимать вопрос импорта этой марки. И это срочное задание", - заключил Зеленский.
Напомним, также Зеленский поручил Оржелю провести полный аудит угольных предприятий.
Ранее Зеленский приказал Кабмину за два месяца погасить задолженность по зарплатам перед шахтерами.
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