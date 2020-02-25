12:07  25 февраля
Непогода бушует в Украине: сорваны крыши, разрушены мосты, есть жертвы (обновляется)
11:48  25 февраля
В правительстве коррупции нет - премьер Алексей Гончарук
11:01  25 февраля
Александра Густелева назначили заместителем мэра Киева
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2020, 14:04 1

Зеленский приказал ограничить импорт угля и электроэнергии

Читайте також
українською мовою
25 февраля 2020, 14:04 1
Читайте також українською мовою
Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю ограничить импорт угля и электроэнергии
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю ограничить импорт угля и электроэнергии

Как сообщает RegioNews, об этом он заявил на совещании работников угольной отрасли 25 февраля в Киеве.

"О каком импорт может идти речь, если страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки?", - сказал Зеленский.

При этом гарант уточнил, что импорт возможен исключительно в отношении определенных марок угля, которые не добываются внутри страны.

"Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия. А если какая-то марка у нас не добывается - только тогда мы можем поднимать вопрос импорта этой марки. И это срочное задание", - заключил Зеленский.

Напомним, также Зеленский поручил Оржелю провести полный аудит угольных предприятий.

Ранее Зеленский приказал Кабмину за два месяца погасить задолженность по зарплатам перед шахтерами.


Владимир Зеленский импорт уголь электроэнергия
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
Последние Популярные
Иванна Будник
Юрий Бутусов
Вахтанг Кипиани
Все блоги »
Корпорация Зе. Коломойский укрепляется на Житомирщине
25 февраля 2020, 12:00
Аэропорт на двоих. Удастся ли Ахметову отбить концессионные посягательства Гончарука
24 февраля 2020, 10:40
Все публикации »
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
Все видео »
Александр Стадник
Председатель Николаевской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »