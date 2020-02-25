12:07  25 февраля
Непогода бушует в Украине: сорваны крыши, разрушены мосты, есть жертвы (обновляется)
11:48  25 февраля
В правительстве коррупции нет - премьер Алексей Гончарук
11:01  25 февраля
Александра Густелева назначили заместителем мэра Киева
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2020, 13:57 3

Зеленскому все еще верят, а "Слуга народа" теряет электорат

Читайте також
українською мовою
25 февраля 2020, 13:57 3
Читайте також українською мовою
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. 2038 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) оценили перспективы кандидатов на выборах президента и парламента, если бы выборы проходили в феврале 2020 года
Фото: kiis.com.ua
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. 2038 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) оценили перспективы кандидатов на выборах президента и парламента, если бы выборы проходили в феврале 2020 года

Об этом свидетельствует пресс-релиз, опубликованный КМИС, пишет RegioNews.

Опрос показал, что наибольшую поддержку среди населения до сих пор имеет Владимир Зеленский, за которого готовы голосовать 44,2% среди тех, кто определился со своим выбором (+ 14% по сравнению с 2019 годом).

Второе-третье места делят Юрій Бойко (13,1% по сравнению с 2019 годом + 1,4%) и Петро Порошенко (11,6% по сравнению с 2019 годом - 4,3%). Все остальные кандидаты не набирают даже по 5% голосов. Не определилась с выбором пятая часть опрошенных - 24,6%.

Если бы выборы проходили в феврале 2020 года, в парламент попали бы "Слуга народа" (39,1% - 4,1% по сравнению с 2019 годом), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (15,6% по сравнению с 2019 годом + 2,5%), "Европейская солидарность" (10,8% по сравнению с 2019 годом + 2,7%), ВО "Батькивщина" (9% по сравнению с 2019 годом + 0,8%).

Близкие к проходного барьера "Сила и Честь" (4,6% по сравнению с 2019 годом + 0,8%) и Радикальная партия (4,2% по сравнению с 2019 годом + 0,2%).


президент Верховная Рада вибори рейтинг
Большинство нардепов прогуляли заседания Рады в феврале - КИУ
25 февраля 2020, 13:24
Уровень доверия к Зеленскому упал почти вдвое
24 февраля 2020, 15:55
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
Последние Популярные
Иванна Будник
Юрий Бутусов
Вахтанг Кипиани
Все блоги »
Корпорация Зе. Коломойский укрепляется на Житомирщине
25 февраля 2020, 12:00
Аэропорт на двоих. Удастся ли Ахметову отбить концессионные посягательства Гончарука
24 февраля 2020, 10:40
Все публикации »
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
Все видео »
Александр Стадник
Председатель Николаевской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »