Зеленскому все еще верят, а "Слуга народа" теряет электорат
Об этом свидетельствует пресс-релиз, опубликованный КМИС, пишет RegioNews.
Опрос показал, что наибольшую поддержку среди населения до сих пор имеет Владимир Зеленский, за которого готовы голосовать 44,2% среди тех, кто определился со своим выбором (+ 14% по сравнению с 2019 годом).
Второе-третье места делят Юрій Бойко (13,1% по сравнению с 2019 годом + 1,4%) и Петро Порошенко (11,6% по сравнению с 2019 годом - 4,3%). Все остальные кандидаты не набирают даже по 5% голосов. Не определилась с выбором пятая часть опрошенных - 24,6%.
Если бы выборы проходили в феврале 2020 года, в парламент попали бы "Слуга народа" (39,1% - 4,1% по сравнению с 2019 годом), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (15,6% по сравнению с 2019 годом + 2,5%), "Европейская солидарность" (10,8% по сравнению с 2019 годом + 2,7%), ВО "Батькивщина" (9% по сравнению с 2019 годом + 0,8%).
Близкие к проходного барьера "Сила и Честь" (4,6% по сравнению с 2019 годом + 0,8%) и Радикальная партия (4,2% по сравнению с 2019 годом + 0,2%).
- 14:10 25 февраля В Запорожье директор предприятия похитил более полумиллиона гривен и оставил людей без тепла
- 14:05 25 февраля Запасы газа Украины сократились на четверть
- 14:04 25 февраля Зеленский приказал ограничить импорт угля и электроэнергии
- 14:03 25 февраля Северодонецкий горизбирком снова провалил заседание и "потерял" печать
- 13:57 25 февраля Зеленскому все еще верят, а "Слуга народа" теряет электорат
- 13:50 25 февраля Наезд на толпу людей в Германии: выросло число пострадавших
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов