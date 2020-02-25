Зеленскому все еще верят, а "Слуга народа" теряет электорат

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. 2038 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) оценили перспективы кандидатов на выборах президента и парламента, если бы выборы проходили в феврале 2020 года

Фото: kiis.com.ua

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. 2038 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) оценили перспективы кандидатов на выборах президента и парламента, если бы выборы проходили в феврале 2020 года

Об этом свидетельствует пресс-релиз, опубликованный КМИС, пишет RegioNews. Опрос показал, что наибольшую поддержку среди населения до сих пор имеет Владимир Зеленский, за которого готовы голосовать 44,2% среди тех, кто определился со своим выбором (+ 14% по сравнению с 2019 годом). Второе-третье места делят Юрій Бойко (13,1% по сравнению с 2019 годом + 1,4%) и Петро Порошенко (11,6% по сравнению с 2019 годом - 4,3%). Все остальные кандидаты не набирают даже по 5% голосов. Не определилась с выбором пятая часть опрошенных - 24,6%. Если бы выборы проходили в феврале 2020 года, в парламент попали бы "Слуга народа" (39,1% - 4,1% по сравнению с 2019 годом), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (15,6% по сравнению с 2019 годом + 2,5%), "Европейская солидарность" (10,8% по сравнению с 2019 годом + 2,7%), ВО "Батькивщина" (9% по сравнению с 2019 годом + 0,8%). Близкие к проходного барьера "Сила и Честь" (4,6% по сравнению с 2019 годом + 0,8%) и Радикальная партия (4,2% по сравнению с 2019 годом + 0,2%).

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