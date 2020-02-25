Наезд на толпу людей в Германии: выросло число пострадавших

В Германии после того, как 24 февраля автомобиль въехал в толпу людей на карнавале в федеральной земле Гессен, травмы получили 52 человека

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В Германии после того, как 24 февраля автомобиль въехал в толпу людей на карнавале в федеральной земле Гессен, травмы получили 52 человека

Об этом сообщат RegioNews, ссылаясь на Радио Свобода. По данным полиции, среди пострадавших в городе Фолькмарзен 18 детей. В больницы попали 35 человек. Возраст пострадавших колеблется от двух до 85 лет. По подозрению в покушении на убийство задержали 29-летнего немца. Его вероятные мотивы остаются неизвестными. Напомним, полиция федеральной земли Гессен заявила, что водитель умышленно направил автомобиль в толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарзене. Ранее сообщалось о 15 пострадавших.

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