Федина пришла на допрос в ГБР и пригласила Зеленского на открытую встречу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".
"Подозрение мне вручили ранее, сегодня у меня - допрос", - сказала она.
Также Федина добавила, что президент Владимир Зеленский "так и не решился встретиться со мной и с Марусей Зверобой".
"Я еще раз обращаюсь к президенту Зеленскому: если его настолько задели мои и Марусины слова от 26 октября 2019 года, - я приглашаю на открытую встречу, со всей прессой, чтобы мы перед камерами проговорили то, что произошло", - отметила нардеп.
СПРАВКА: народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина получила в Государственном бюро расследований сообщение о подозрении в угрозах президенту Владимиру Зеленскому.
Следствие считает, что Федина была в сговоре и 26 октября 2019 года во время онлайн-трансляции из львовской кофейни "выразила устные угрозы убийством" в отношении президента Владимира Зеленского.
В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.
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