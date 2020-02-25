Федина пришла на допрос в ГБР и пригласила Зеленского на открытую встречу

Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина пришла 25 февраля на допрос в Государственное бюро расследований

Фото: facebook/FedynaSofiya

Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина пришла 25 февраля на допрос в Государственное бюро расследований

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Подозрение мне вручили ранее, сегодня у меня - допрос", - сказала она.

Также Федина добавила, что президент Владимир Зеленский "так и не решился встретиться со мной и с Марусей Зверобой".

"Я еще раз обращаюсь к президенту Зеленскому: если его настолько задели мои и Марусины слова от 26 октября 2019 года, - я приглашаю на открытую встречу, со всей прессой, чтобы мы перед камерами проговорили то, что произошло", - отметила нардеп.

СПРАВКА: народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина получила в Государственном бюро расследований сообщение о подозрении в угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

Следствие считает, что Федина была в сговоре и 26 октября 2019 года во время онлайн-трансляции из львовской кофейни "выразила устные угрозы убийством" в отношении президента Владимира Зеленского.

В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.