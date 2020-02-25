12:07  25 февраля
Непогода бушует в Украине: сорваны крыши, разрушены мосты, есть жертвы (обновляется)
11:48  25 февраля
В правительстве коррупции нет - премьер Алексей Гончарук
11:01  25 февраля
Александра Густелева назначили заместителем мэра Киева
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2020, 13:35 4

Федина пришла на допрос в ГБР и пригласила Зеленского на открытую встречу

Читайте також
українською мовою
25 февраля 2020, 13:35 4
Читайте також українською мовою
Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина пришла 25 февраля на допрос в Государственное бюро расследований
Фото: facebook/FedynaSofiya
Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина пришла 25 февраля на допрос в Государственное бюро расследований

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Подозрение мне вручили ранее, сегодня у меня - допрос", - сказала она.

Также Федина добавила, что президент Владимир Зеленский "так и не решился встретиться со мной и с Марусей Зверобой".

"Я еще раз обращаюсь к президенту Зеленскому: если его настолько задели мои и Марусины слова от 26 октября 2019 года, - я приглашаю на открытую встречу, со всей прессой, чтобы мы перед камерами проговорили то, что произошло", - отметила нардеп.

СПРАВКА: народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина получила в Государственном бюро расследований сообщение о подозрении в угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

Следствие считает, что Федина была в сговоре и 26 октября 2019 года во время онлайн-трансляции из львовской кофейни "выразила устные угрозы убийством" в отношении президента Владимира Зеленского.

В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.


ГБР Владимир Зеленский София Федина допрос угрозы
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
Последние Популярные
Иванна Будник
Юрий Бутусов
Вахтанг Кипиани
Все блоги »
Корпорация Зе. Коломойский укрепляется на Житомирщине
25 февраля 2020, 12:00
Аэропорт на двоих. Удастся ли Ахметову отбить концессионные посягательства Гончарука
24 февраля 2020, 10:40
Все публикации »
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
Все видео »
Александр Стадник
Председатель Николаевской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »