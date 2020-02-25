Данилов рассказал, кто может войти в состав патрулей на Донбассе

В совместные патрули на территории "ЛДНР" могут войти нацгвардейцы, члены местных громад и представители ОБСЕ или другой институции, оружие будет только у нацгвардейцев и пограничников

Фото: СНБО

В совместные патрули на территории "ЛДНР" могут войти нацгвардейцы, члены местных громад и представители ОБСЕ или другой институции, оружие будет только у нацгвардейцев и пограничников

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью LIGA.net. Говоря об участии в таких патрулях местных жителей, которые зарегистрированы на территории ОРДЛО, Данилов подчеркнул, что речь не идет о боевиках и убийцах. "Люди, которые участвовали в убийствах украинских граждан, не могут быть прощены", - заявил он. Также Данилов отметил, что речь идет о патрулировании территории, а не границы. По его словам, пока невозможно сказать, какова будет реакция России на предложение о патрулях.

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