Экс-меру Ирпеня Владимиру Карплюку "светит" до восьми лет тюрьмы
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание "Громада Приирпенья".
"Подозрение ему объявила Генпрокуратура, но производство было начато у нас. В прошлом году генеральная прокуратура его затребовала, изменила подследственность по главным следственным управлением нацполиции. В текущем году они передали уголовное производство в Ирпенский отдела полиции, надзор в форме процессуального руководства начали осуществлять прокуроры Ирпенского отдела местной прокуратуры ", - рассказал Дмитрунь.
Как стало известно, Карплюка обвиняют в присвоении, растрате или завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением. Речь идет о растрате 250 тысяч грн при строительстве в Ирпене парка "Центральный".
Эта статья предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.
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