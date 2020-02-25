12:07  25 февраля
Непогода бушует в Украине: сорваны крыши, разрушены мосты, есть жертвы (обновляется)
11:48  25 февраля
В правительстве коррупции нет - премьер Алексей Гончарук
11:01  25 февраля
Александра Густелева назначили заместителем мэра Киева
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2020, 13:24 5

Большинство нардепов прогуляли заседания Рады в феврале - КИУ

Читайте також
українською мовою
25 февраля 2020, 13:24 5
Читайте також українською мовою
В феврале народные депутаты меньше посещали пленарные заседания Верховной Рады по сравнению с другими месяцами
Фото: ОПУ
В феврале народные депутаты меньше посещали пленарные заседания Верховной Рады по сравнению с другими месяцами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Комитета избирателей Украины.

Так, в течение февраля состоялось всего 13 пленарных заседаний ВР. При этом все заседания Рады за месяц посетили только 178 народных депутатов, то есть, меньше половины. Для сравнения: в декабря 2019 года все заседания Рады посетили 240 народных депутатов, ноябре - 299 депутатов.

По данным КИУ, среди фракций Верховной Рады высокие показатели посещения у депутатов "Слуги народа", "Голоса" и "Европейской солидарности". Так, в среднем на заседаниях Рады присутствовали 75% депутатов СН, 67% депутатов "Голоса" и 62% - "ЕС". Низкие результаты у "Оппозиционный платформы - За жизнь" - 57% и ВО "Батькивщина" - 55%.

Однако эти цифры все же значительно ниже, чем месяцем ранее, в январе 2020. Тогда в среднем на заседаниях Рады были зарегистрированы 80% депутатов ЕС, 79% - СН, 72% - ВО "Батькивщина", 71% - "Голоса", 67% - ОПЗЖ.

"В начале февраля парламент перешел к рассмотрению изменений в Земельный кодекс. В частности, к голосованию в сессионном зале поправок народных депутатов. Традиционно это та процедура, которая не привлекает особого внимания парламентариев. Большинство поправок депутатами не учитывается, а их рассмотрение является скорее формальным, чем реальным механизмом повлиять на текст законопроекта. Вероятно, именно это и стало причиной снижения активности депутатов в феврале ", - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

СПРАВКА: В состав Верховной Рады входит 450 депутатов, избираемых на пятилетний срок на основе всеобщего, прямого и равного избирательного права путём тайного голосования. Для полномочности Верховной Рады должны быть избраны не менее двух третей от её конституционного состава (то есть 300 народных депутатов).


нардепы Верховная Рада народные депутаты работа КИУ
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
Последние Популярные
Иванна Будник
Юрий Бутусов
Вахтанг Кипиани
Все блоги »
Корпорация Зе. Коломойский укрепляется на Житомирщине
25 февраля 2020, 12:00
Аэропорт на двоих. Удастся ли Ахметову отбить концессионные посягательства Гончарука
24 февраля 2020, 10:40
Все публикации »
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
Все видео »
Александр Стадник
Председатель Николаевской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »