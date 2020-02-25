Большинство нардепов прогуляли заседания Рады в феврале - КИУ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Комитета избирателей Украины.
Так, в течение февраля состоялось всего 13 пленарных заседаний ВР. При этом все заседания Рады за месяц посетили только 178 народных депутатов, то есть, меньше половины. Для сравнения: в декабря 2019 года все заседания Рады посетили 240 народных депутатов, ноябре - 299 депутатов.
По данным КИУ, среди фракций Верховной Рады высокие показатели посещения у депутатов "Слуги народа", "Голоса" и "Европейской солидарности". Так, в среднем на заседаниях Рады присутствовали 75% депутатов СН, 67% депутатов "Голоса" и 62% - "ЕС". Низкие результаты у "Оппозиционный платформы - За жизнь" - 57% и ВО "Батькивщина" - 55%.
Однако эти цифры все же значительно ниже, чем месяцем ранее, в январе 2020. Тогда в среднем на заседаниях Рады были зарегистрированы 80% депутатов ЕС, 79% - СН, 72% - ВО "Батькивщина", 71% - "Голоса", 67% - ОПЗЖ.
"В начале февраля парламент перешел к рассмотрению изменений в Земельный кодекс. В частности, к голосованию в сессионном зале поправок народных депутатов. Традиционно это та процедура, которая не привлекает особого внимания парламентариев. Большинство поправок депутатами не учитывается, а их рассмотрение является скорее формальным, чем реальным механизмом повлиять на текст законопроекта. Вероятно, именно это и стало причиной снижения активности депутатов в феврале ", - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.
СПРАВКА: В состав Верховной Рады входит 450 депутатов, избираемых на пятилетний срок на основе всеобщего, прямого и равного избирательного права путём тайного голосования. Для полномочности Верховной Рады должны быть избраны не менее двух третей от её конституционного состава (то есть 300 народных депутатов).
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