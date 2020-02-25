На территории одесской школы вырезали кусок асфальта из-за пролитого химвещества

В школе №24 Суворовского района, в которой на прошлой неделе произошел разлив лизола, со вчерашнего дня возобновили уроки

Фото: Думская

В школе №24 Суворовского района, в которой на прошлой неделе произошел разлив лизола, со вчерашнего дня возобновили уроки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

Как рассказала начальник департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, на месте разлива опасного химиката пришлось вырезать асфальт.

По словам Буйневич, вещество разлил подсобный рабочий, который нес емкость из кабинета химии в подвал для дальнейшей утилизации. По дороге банка разбилась — рабочий пытался замыть разлитое водой, чем только усугубил ситуацию.

В подвале школе были найдены еще 10 емкостей с биологическим ядом, которые были изъяты сотрудниками ГСЧС.

На сайте департамента говорится, что по результатам проведенных исследований все показатели в пределах нормы, поэтому опасности нахождения в школе и на ее территории для учеников нет.

Напомним, в прошлую пятницу в этой школе почувствовали едкий химический запах, из-за которого учеников школы пришлось эвакуировать. Прибывшие на место специалисты химико-радиометрической лаборатории ГСЧС установили, что во дворе школы был разлит лизол — раствор очищенных фенолов в калийном мыле.

До начала XXI века лизол широко применялся для дезинфекции и дезинсекции помещений и различных предметов, а также в ветеринарии.

В высоких концентрациях он опасен для жизни, поэтому был запрещен Всемирной Организацией Здравоохранения. В свою очередь по заключению экпертизы, концентрация вещества в воздухе изначально не представляла опасности для людей. По факту случившегося полиция начала уголовное производство.