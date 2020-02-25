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25 февраля 2020, 13:16 5

На границе Украны с Румынией приезжим начали измерять температуру

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25 февраля 2020, 13:16 5
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На КПП "Порубное" в Черновицкой области пограничники также проводят опрос о самочувствии и ждут получения бесконтактных термометров
На КПП "Порубное" в Черновицкой области пограничники также проводят опрос о самочувствии и ждут получения бесконтактных термометров

Об этом сообщил Сергей Бровко, спикер Черновицкого пограничного отряда, пишет RegioNews.

"Пока опрашиваем граждан об их самочувствии, нет ли у них первичных признаков ОРВИ. В ближайшее время ожидаем получения бесконтактных термометров, а пока измеряем температуру контактными градусниками, но с согласия граждан", - рассказал Сергей Бровко.

"Также сегодня на Порубное работников пограничной службы научат, как действовать в случае выявления лиц с вероятными признаками коронавируса. Им расскажут, как правильно измерять температуру бесконтактным термометрами, куда изолировать человека с подозрением на коронавирус и т.п. ".


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