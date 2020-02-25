На границе Украны с Румынией приезжим начали измерять температуру
На КПП "Порубное" в Черновицкой области пограничники также проводят опрос о самочувствии и ждут получения бесконтактных термометров
На КПП "Порубное" в Черновицкой области пограничники также проводят опрос о самочувствии и ждут получения бесконтактных термометров
Об этом сообщил Сергей Бровко, спикер Черновицкого пограничного отряда, пишет RegioNews.
"Пока опрашиваем граждан об их самочувствии, нет ли у них первичных признаков ОРВИ. В ближайшее время ожидаем получения бесконтактных термометров, а пока измеряем температуру контактными градусниками, но с согласия граждан", - рассказал Сергей Бровко.
"Также сегодня на Порубное работников пограничной службы научат, как действовать в случае выявления лиц с вероятными признаками коронавируса. Им расскажут, как правильно измерять температуру бесконтактным термометрами, куда изолировать человека с подозрением на коронавирус и т.п. ".
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