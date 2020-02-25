Во Львовской области выделят 25 млн гривен на профилактику коронавируса

Средства направят на профилактику и реагирования возможных случаев заражения коронавирусом

Фото со страницы Максима Козицкого

Средства направят на профилактику и реагирования возможных случаев заражения коронавирусом

"На профилактику и реагирования возможных случаев заражения коронавирусом направят в 25 миллионов гривен. Соответствующее решение приняли во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львовской ОГА, - сообщает RegioNews со ссылкой на страницу главы Львовской облгосадминистрации Максима Козицкого в facebook.

Все процедуры закупок проведут в самые быстрые сроки по упрощенной процедуре.

Необходимо в оптимальные сроки проработать все механизмы, чтобы как можно быстрее иметь возможность закупить необходимые вещи. Речь идет прежде всего о средствах защиты, бесконтактных термометрах и медицинском оборудовании, таком как аппараты искусственной вентиляции легких, говорится в сообщении.

Средства высвободят из областного бюджета и резервного фонда Львова.

Напомним, на Закарпатье госпитализировали больного, который имел контакт с китайцем. В Закарпатской ОГА принято решение провести 25 февраля заседание временной противоэпидемической комиссии при ОГА.