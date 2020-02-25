Во Львовской области выделят 25 млн гривен на профилактику коронавируса
"На профилактику и реагирования возможных случаев заражения коронавирусом направят в 25 миллионов гривен. Соответствующее решение приняли во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львовской ОГА, - сообщает RegioNews со ссылкой на страницу главы Львовской облгосадминистрации Максима Козицкого в facebook.
Все процедуры закупок проведут в самые быстрые сроки по упрощенной процедуре.
Необходимо в оптимальные сроки проработать все механизмы, чтобы как можно быстрее иметь возможность закупить необходимые вещи. Речь идет прежде всего о средствах защиты, бесконтактных термометрах и медицинском оборудовании, таком как аппараты искусственной вентиляции легких, говорится в сообщении.
Средства высвободят из областного бюджета и резервного фонда Львова.
Напомним, на Закарпатье госпитализировали больного, который имел контакт с китайцем. В Закарпатской ОГА принято решение провести 25 февраля заседание временной противоэпидемической комиссии при ОГА.
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