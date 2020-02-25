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25 февраля 2020, 14:52 8

Комитет Клочко станет площадкой для согласования позиций отечественных и европейских экспертов по децентрализации

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25 февраля 2020, 14:52 8
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Мы всегда открыты и готовы дискутировать с заинтересованными сторонами, отечественными и международными экспертами по любым вопросам, которые вызывают общественный интерес. В частности, об изменениях в Конституцию в части децентрализации
Мы всегда открыты и готовы дискутировать с заинтересованными сторонами, отечественными и международными экспертами по любым вопросам, которые вызывают общественный интерес. В частности, об изменениях в Конституцию в части децентрализации

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко в ходе презентации плана публичного обсуждения изменений в Конституцию Украины в части децентрализации во вторник, 25 февраля.

"Я уверен, что Комитет уже сегодня является той платформой, которая имеет консенсус не только между политическими фракциями и течениями. Потому что сегодня и общественные организации, и ассоциации имеют свободный доступ и возможность быть услышанными как Комитетом, так и Министерством развития общин и территорий", - отметил глава комитета.

Он также отметил, что реформа децентрализации должна быть и будет продолжена, но в тесном сотрудничестве и в постоянных консультациях непосредственно с представителями местного самоуправления и территориальных общин.

По словам Андрея Клочко, ключевой задачей его, как Председателя Комитета и представителя монобольшинства в парламенте является внедрение децентрализации власти в соответствии с европейскими нормами.


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