Главу Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна отстранили от ведения сессии
Об этом пишет RegioNews.
Во время сессии выступил депутат Иван Шевчук от фракции БПП "Солидарность".
"Депутаты облсовета опозорились из-за недавних событий с обвинениями о том, что якобы депутатам платят за голоса. Под вашим руководством мы участвовать в сессии не будем. Просим вас передать председательство сессии первому заместителю до завершения следствия ", - обратился депутат к Ивану Мунтяну.
Бывший губернатор, депутат Александр Фищук от БПП поддержал заявление Шевчука.
"Сколько работаю в политике, не помню таких ситуаций. Был на прошлой неделе на допросе. Не буду говорить все, потому что не могу. Но владею очень большой информацией. Хочу извиниться перед правоохранителями - за то, что раньше я вступился за Мунтяна . Если бы у меня тогда было больше информации, я бы знал ее лучше, и не делал таких заявлений ", - сказал Фищук.
В свою очередь Иван Мунтян убеждал собравшихся, что действовал исключительно в интересах местной общины. В то же время Иван Мунтян сказал, что не возражает, чтобы на сессии председательствовал другой человек.
По состоянию на 12:00 сессию начала вести первый заместитель председателя облсовета Инга Маковецкая. При этом Мунтян также сидит в президиуме рядом с ней.
Как известно, Ивану Мунтяну, которого подозревают в получении неправомерной выгоды в размере 180 тысяч долларов, суд кроме предназначенного залога в 10 млн грн, запретил общаться с подозреваемым в этом деле бизнесменом Юрием Кушниром, а также рядом свидетелей, среди которых - депутаты областного совета и первая заместитель председателя Черновицкого облсовета Инга Маковецкая.
Ранее детектив и прокурор просили суд отстранить Ивана Мунтяна от должности на два месяца. Однако, суд оставил в должности председателя Черновицкого областного совета.
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