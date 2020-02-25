Главу Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна отстранили от ведения сессии

В Черновцах началась сессия облсовета по бюджетным вопросам. Заседание вел председатель областного совета Иван Мунтян, однако впоследствии, по требованию депутатов, его заменила первая заместитель председателя Инга Маковецкая

В Черновцах началась сессия облсовета по бюджетным вопросам. Заседание вел председатель областного совета Иван Мунтян, однако впоследствии, по требованию депутатов, его заменила первая заместитель председателя Инга Маковецкая

Об этом пишет RegioNews.

Во время сессии выступил депутат Иван Шевчук от фракции БПП "Солидарность".

"Депутаты облсовета опозорились из-за недавних событий с обвинениями о том, что якобы депутатам платят за голоса. Под вашим руководством мы участвовать в сессии не будем. Просим вас передать председательство сессии первому заместителю до завершения следствия ", - обратился депутат к Ивану Мунтяну.

Бывший губернатор, депутат Александр Фищук от БПП поддержал заявление Шевчука.

"Сколько работаю в политике, не помню таких ситуаций. Был на прошлой неделе на допросе. Не буду говорить все, потому что не могу. Но владею очень большой информацией. Хочу извиниться перед правоохранителями - за то, что раньше я вступился за Мунтяна . Если бы у меня тогда было больше информации, я бы знал ее лучше, и не делал таких заявлений ", - сказал Фищук.

В свою очередь Иван Мунтян убеждал собравшихся, что действовал исключительно в интересах местной общины. В то же время Иван Мунтян сказал, что не возражает, чтобы на сессии председательствовал другой человек.

По состоянию на 12:00 сессию начала вести первый заместитель председателя облсовета Инга Маковецкая. При этом Мунтян также сидит в президиуме рядом с ней.

Как известно, Ивану Мунтяну, которого подозревают в получении неправомерной выгоды в размере 180 тысяч долларов, суд кроме предназначенного залога в 10 млн грн, запретил общаться с подозреваемым в этом деле бизнесменом Юрием Кушниром, а также рядом свидетелей, среди которых - депутаты областного совета и первая заместитель председателя Черновицкого облсовета Инга Маковецкая.

Ранее детектив и прокурор просили суд отстранить Ивана Мунтяна от должности на два месяца. Однако, суд оставил в должности председателя Черновицкого областного совета.