12:07  25 февраля
Непогода бушует в Украине: сорваны крыши, разрушены мосты, есть жертвы (обновляется)
11:48  25 февраля
В правительстве коррупции нет - премьер Алексей Гончарук
11:01  25 февраля
Александра Густелева назначили заместителем мэра Киева
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2020, 12:48 6

Телеканал ATR просит финансовой поддержки у Европарламента и Еврокомиссии

Читайте також
українською мовою
25 февраля 2020, 12:48 6
Читайте також українською мовою
Крымскотатарский телеканал ATR обратился за финансовой поддержкой в Европейский парламент и к Европейской комиссии
Фото: ATR
Крымскотатарский телеканал ATR обратился за финансовой поддержкой в Европейский парламент и к Европейской комиссии

Соответствующее обращение телеканал опубликовал 24 февраля, передает RegioNews.

"Европейский парламент в резолюции "О ситуации с соблюдением прав человека в Крыму, в частности прав крымских татар", одобренной 4 февраля 2016 года, осудил незаконное закрытие средств массовой информации, в частности телеканала ATR, имеющий широкое распространение среди крымскотатарского населения, и призвал Европейскую комиссию расширить необходимую финансовую помощь для обеспечения функционирования этого и других средств массовой информации в изгнании в Украине", – сказано в обращении.

Сотрудники телеканала заявили, что "сегодня как никогда нуждаются в такой финансовой помощи со стороны институтов Европейского союза", поскольку ATR находится на грани закрытия и теряет надежды на получение в ближайшее время помощи со стороны украинского государства.

Ранее сообщалось, что в нынешнем году крымскотатарский телеканал ATR получит финансирование из госбюджета.

Справка: ATR входит в состав холдинга Ленура Ислямова вместе с детским каналом Lale и радиостанцией Meydan. Ленур Ислямов владеет 97,34% ATR, миноритарные совладельцы – Рефат Чубаров, Мавиле Исмаилова, Иса Хайбуллаев. Получает финансовую поддержку из государственного бюджета с 2016 года за счет бюджетной программы расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины.


Крим телеканал ATR ATR
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
Последние Популярные
Иванна Будник
Юрий Бутусов
Вахтанг Кипиани
Все блоги »
Корпорация Зе. Коломойский укрепляется на Житомирщине
25 февраля 2020, 12:00
Аэропорт на двоих. Удастся ли Ахметову отбить концессионные посягательства Гончарука
24 февраля 2020, 10:40
Все публикации »
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
Все видео »
Александр Стадник
Председатель Николаевской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »