Телеканал ATR просит финансовой поддержки у Европарламента и Еврокомиссии
Соответствующее обращение телеканал опубликовал 24 февраля, передает RegioNews.
"Европейский парламент в резолюции "О ситуации с соблюдением прав человека в Крыму, в частности прав крымских татар", одобренной 4 февраля 2016 года, осудил незаконное закрытие средств массовой информации, в частности телеканала ATR, имеющий широкое распространение среди крымскотатарского населения, и призвал Европейскую комиссию расширить необходимую финансовую помощь для обеспечения функционирования этого и других средств массовой информации в изгнании в Украине", – сказано в обращении.
Сотрудники телеканала заявили, что "сегодня как никогда нуждаются в такой финансовой помощи со стороны институтов Европейского союза", поскольку ATR находится на грани закрытия и теряет надежды на получение в ближайшее время помощи со стороны украинского государства.
Ранее сообщалось, что в нынешнем году крымскотатарский телеканал ATR получит финансирование из госбюджета.
Справка: ATR входит в состав холдинга Ленура Ислямова вместе с детским каналом Lale и радиостанцией Meydan. Ленур Ислямов владеет 97,34% ATR, миноритарные совладельцы – Рефат Чубаров, Мавиле Исмаилова, Иса Хайбуллаев. Получает финансовую поддержку из государственного бюджета с 2016 года за счет бюджетной программы расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины.
- 14:10 25 февраля В Запорожье директор предприятия похитил более полумиллиона гривен и оставил людей без тепла
- 14:05 25 февраля Запасы газа Украины сократились на четверть
- 14:04 25 февраля Зеленский приказал ограничить импорт угля и электроэнергии
- 14:03 25 февраля Северодонецкий горизбирком снова провалил заседание и "потерял" печать
- 13:57 25 февраля Зеленскому все еще верят, а "Слуга народа" теряет электорат
- 13:50 25 февраля Наезд на толпу людей в Германии: выросло число пострадавших
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов