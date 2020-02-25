Телеканал ATR просит финансовой поддержки у Европарламента и Еврокомиссии

Крымскотатарский телеканал ATR обратился за финансовой поддержкой в Европейский парламент и к Европейской комиссии

Фото: ATR

Крымскотатарский телеканал ATR обратился за финансовой поддержкой в Европейский парламент и к Европейской комиссии

Соответствующее обращение телеканал опубликовал 24 февраля, передает RegioNews.

"Европейский парламент в резолюции "О ситуации с соблюдением прав человека в Крыму, в частности прав крымских татар", одобренной 4 февраля 2016 года, осудил незаконное закрытие средств массовой информации, в частности телеканала ATR, имеющий широкое распространение среди крымскотатарского населения, и призвал Европейскую комиссию расширить необходимую финансовую помощь для обеспечения функционирования этого и других средств массовой информации в изгнании в Украине", – сказано в обращении.

Сотрудники телеканала заявили, что "сегодня как никогда нуждаются в такой финансовой помощи со стороны институтов Европейского союза", поскольку ATR находится на грани закрытия и теряет надежды на получение в ближайшее время помощи со стороны украинского государства.

Ранее сообщалось, что в нынешнем году крымскотатарский телеканал ATR получит финансирование из госбюджета.

Справка: ATR входит в состав холдинга Ленура Ислямова вместе с детским каналом Lale и радиостанцией Meydan. Ленур Ислямов владеет 97,34% ATR, миноритарные совладельцы – Рефат Чубаров, Мавиле Исмаилова, Иса Хайбуллаев. Получает финансовую поддержку из государственного бюджета с 2016 года за счет бюджетной программы расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины.