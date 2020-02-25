Зеленский отложил свой визит в Новые Санжары
Президент Украины Владимир Зеленский отложил свой визит в Новые Санжары Полтавской области, где в медицинском центре проходят реабилитацию эвакуированные из китайской провинции Ухань украинцы и члены экипажа
Президент Украины Владимир Зеленский отложил свой визит в Новые Санжары Полтавской области, где в медицинском центре проходят реабилитацию эвакуированные из китайской провинции Ухань украинцы и члены экипажа
Об этом сообщают RegionNews со ссылкой на Кременчугскую Газету.
Глава государства отменил свой визит в Полтавскую область, который должен был состояться на днях. Сообщают, что Владимир Зеленский посетит регион в марте. Но конкретную дату пока не называют.
Напомним, что во время рабочей поездки по области Владимир Зеленский планировал посетить и поселок Новые Санжары, где все еще находятся украинцы, эвакуированные из охваченной опасным коронавируса китайской провинции Ухань.
Как сообщалось ранее, эвакуированные из-за эпидемии коронавируса с китайской провинции Ухань украинцы чувствуют себя хорошо, по состоянию на 24 февраля у них не обнаружено никаких признаков опасного заболевания.
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