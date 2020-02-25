Чорновил объявили подозрение из-за нападения на журналиста
Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
"Следствием установлено, что 18 октября 2019 года бывший народный депутат препятствовала работе журналиста во врем освещения им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи", - говорится в сообщении.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис генерального прокурора.
В случае доказательства вины подозреваемой грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.
Фамилия нардепа не уточняется.
По данным агентства "Интерфакс-Украина", речь идет о бывшем народном депутате от "Народного фронта" Татьяну Чорновил, которая 18 октября присутствовала во время заседания Апелляционного административного суда Киева, который рассматривал вопрос о мере пресечения ее однопартийцу, бывшему народному депутату Сергею Пашинскому.
В октябре 2019 года председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщал, что во время судебного заседания телефон забрали у журналиста издания "Правовой контроль Украины" Дмитрия Кучеры.
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