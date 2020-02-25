В аннексированном Крыму зафиксировали более 300 фактов преследования журналистов

Правозащитники зафиксировали более 300 фактов преследования журналистов и блогеров в Крыму

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Правозащитники зафиксировали более 300 фактов преследования журналистов и блогеров в Крыму

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Крым.Реалии.

Более 300 фактов преследования зфиксировано за шесть лет аннексии Россией со стороны российских властей и силовых структур. Об этом говорится в отчете о притеснениях свободы слова в Крыму, подготовленном Центром прав человека ZMINA и Крымской правозащитной группой..

Так, согласно опубликованной информации, за период аннексии зафиксировали: